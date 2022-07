Alejandro Nieto y Ana Luque, protagonistas de una fuerte discusión: “Vete por ahí”

Los concursantes de Supervivientes 2022 están afrontando la recta final del concurso. Hace tan solo unos días, los robinsones tuvieron que convivir en Playa Parásito, el lugar donde ha permanecido Marta Peñate a lo largo de todo el concurso. Un lugar de lo más pequeño y angosto que ha terminado por provocar ciertos enfrentamientos entre compañeros, como es el caso de Alejandro Nieto y Ana Luque.

Todos querían comer caliente, por lo que tenían que hacer fuego. Nacho Palau y Ana Luque quisieron encargarse de eso pero, a pesar de los esfuerzos, parecía que no conseguían que prendiera. Alejandro Nieto quería probar, pero los dos concursantes de Supervivientes 2022 prefirieron seguir probando.

De hecho, Ana Luque recordó que solamente había intentado en una ocasión. El andaluz estalló: “Joder, cómo está Ana, le sienta todo mal”. La amiga de Olga Moreno no quiso callarse: “Me estás cabreando ya, te lo digo”. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comentó en alto que su compañera estaba teniendo muchas “respuestas chungas”, por lo que ésta estalló:

El fuego provoca un enfrentamiento entre Alejandro Nieto y Ana Luque: “Qué tío más estúpido” #SVÚltimaHora https://t.co/eBWgjO6z6Z — Supervivientes (@Supervivientes) July 11, 2022

“¡Qué no te he contestado mal!”, exclamó Ana Luque. Los gritos poco a poco iban aumentando de intensidad en Playa Parásito. Finalmente, ante el asombro de los compañeros, la andaluza quiso cortar de raíz la discusión, con un “¡vete por ahí!”. Finalmente, consiguieron hacer fuego pero el enfrentamiento no terminó ahí.

En soledad, Ana Luque rompió a llorar tras lo sucedido. Nacho Palau no tardó en acercarse a ella para consolarla. Un gesto que provocó que la discusión surgiera de nuevo, cuando Alejandro Nieto hizo saber lo siguiente: “Yo no me he puesto así contigo nunca”. Ella no tardó en responder: “Nada más quieres llevar tú la razón”.

Lo cierto es que las semanas de concurso empiezan a pesar. Aunque hayan surgido grandes amistades, la convivencia siempre suele hacer de las suyas, provocando este tipo de enfrentamientos que absolutamente nadie esperaba. Sea como sea, ya queda menos para disfrutar de la Gran Final de Supervivientes 2022.