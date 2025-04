Rara es la semana en la que Alejandra Rubio y su pareja Carlo Costanzia no son noticia, tanto que ni en Semana Santa han podido descansar. En este caso, la protagonista absoluta ha sido la hija de Terelu Campos, que está teniendo que soportar las críticas que le han llovido desde que apareciese en Málaga con un vestido que marcaba su espectacular figura. Pese a que le sentaba como un guante, lo cierto es que no son pocos los que han dejado claro que, pese a ser una prenda espectacular, para muchos no era nada apropiada para acudir a un evento religioso.

La colaboradora (aunque ella se denomina como actriz en sus redes) ha aprovechado su paso por el programa Vamos a ver, para contestar a esta enorme polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días. El vestido, más allá de lo ajustado, solamente dejaba los hombros al descubierto, lo que ha provocado una división de opiniones al respecto de si era el mejor para aparecer así. En los comentarios hay cientos de personas que opinan que ha tenido una enorme equivocación. «¿Esto es para Semana Santa o para un desfile de modelos?», «¡Qué modelito más feo para Semana Santa!» o «Si lo que querías es llamar la atención, bravo, lo has conseguido», son solo una muestra de las opiniones que le han llegado por parte de personas en la red, en concreto en su cuenta de Instagram, donde ha publicado esas polémicas fotos.

Como era de esperar, el enfado de Alejandra es enorme y no ha dudado en contestar a todas las personas que se han atrevido a criticarla estos días. Nada más sentarse en el plató del programa de Joaquín Prat, la colaboradora ha dejado claro lo que siente. «Yo no he faltado el respeto a nadie. Tengo 25 años, me pongo lo que me da la gana. Creo que voy normal. Como no estáis acostumbrados a verme arreglada… Si voy en chándal, porque voy en chándal; si voy en vaqueros, porque voy en vaqueros… Cuando me pongo un vestido es verdad que impresiona más», ha comenzado.

«Voy con un vestido de manga larga, largo, no lleva transparencias. Es de encaje y pegado. Tampoco se me ve escote. Voy como me da la gana, no le he faltado el respeto a nadie y punto y pelota», ha explicado. De esta manera, ha querido dejar claro que no había ninguna intención de provocar ningún tipo de controversia a la hora de elegir su look.

Por si no fuera suficiente, contaba con la aprobación de la propia Terelu Campos, que tras la muerte de María Teresa Campos ejerce de matriarca, especialmente en la Semana Santa, cita obligada en Málaga para la familia Campos. «La más carca con esas cosas es mi madre y ella no me dijo nada», así ha querido zanjar la polémica.