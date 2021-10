Desde que Carmen Borrego abandonó ‘Viva la vida’ para ejercer una nueva andadura profesional en ‘Sálvame’, la situación en el plató con la familia Campos se ha relajado considerablemente, aunque no ha dejado de haber polémicas. Y es que, Alejandra Rubio ha vuelto a la carga con su peculiar sinceridad y ha dejado perplejos a los colaboradores que se encontraban allí al lanzarle un dardo envenenando a su madre.

El programa ha querido ponerle a la nieta de María Teresa Campos las imágenes en las que aparece Terelu y Juan Luis Galiacho bailando cuando estaban juntos de fiesta. Una situación que Alejandra no ha soportado más y ha terminado sincerándose en directo.

Terelu Campos y Juan Luis Galiacho, pillados de fiesta 😍 #VivaLaVida445 https://t.co/xEoZEv0SIG — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 10, 2021

«Mientras esté yo aquí no se baila con ningún señor», ha sentenciado la joven. «Yo no quiero ver a mi madre bailando ni perreando», añadía Alejandra Rubio. Unas declaraciones con las que la propia Emma García y el resto de colaboradores se mostraron completamente en desacuerdo, algo que le hicieron saber de inmediato a la joven colaboradora del programa.

«Las hijas sois unas desagradecidas con las madres», expresó la presentadora. Por su parte, Terelu le daba un toque de humor a la situación imitando a las jóvenes que realizan bailes en las redes sociales, entre las que se incluye su hija, que es muy activa en Tik Tok.

«Yo no me paso la vida así (haciendo un gesto de poner morros mientras se graba y hace fotos con el móvil)», bromeaba. «Porque no puedes, señora», le respondía Alejandra para sorpresa de todos los presentes en el plató. Sin lugar a duda, la actitud de Terelu en su alocada noche de fiesta no le ha sentado nada bien a la más joven de la familia Campos.