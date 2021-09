Alejandra Rubio, el pasado jueves 9 de septiembre, se convirtió en una de las protagonistas del primer programa de ‘Secret Story’. Y todo porque no daba crédito a lo que estaba escuchando desde el plató del reality. Edmundo Arrocet, concursante del programa, dedicó unas palabras a María Teresa Campos, haciendo que la hija de Terelu Campos tuviera que contar hasta diez para no explotar en directo.

A pesar de los esfuerzos, finalmente lo ha hecho. Jorge Javier Vázquez, al ver su cara, no dudó un solo segundo en preguntarle por su opinión respecto a lo que acababa de escuchar. “Acabo de alucinar un poco”, comenzó diciendo la colaboradora. Entre otras cuestiones, reconoció que no se creía que Edmundo Arrocet acabase de decir que rompió con María Teresa Campos en una conversación cara a cara y no por un mensaje.

Todo comenzó cuando el concursante quiso sincerarse con Jorge Javier Vázquez. “Me duele decirlo pero se ha hablado tan mal de mí, me han dolido cosas y sobre todo a mis hijos”, comenzó diciendo Edmundo Arrocet en ‘Secret Story’. “Nunca ha sido lo que se dice y tengo mucho dolor en ese sentido. Ha sido la hora que se me ponga en el lugar que me corresponde. Nunca me iría de una relación de esa manera”, reconoció.

Edmundo, sobre María Teresa Campos: «Cuando las cosas se acaban, se acaban y punto» #SecretEstreno pic.twitter.com/NoDjK9uzr5 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 9, 2021

De esta manera, una vez se cerró la conexión, Alejandra Rubio fue completamente sincera: “Ese mensaje existe. Vamos, yo lo he visto y eso no lo puede negar. En una realidad paralela vive él”. La joven, preocupada por su abuela, desveló lo siguiente a Jorge Javier Vázquez: “Prefiero no hablar ahora con ella. Tengo miedo por Teresa y no quiero que esté nerviosa. Y con mi madre menos”, afirmó, tratando de aguantar el tipo en todo momento.

Lo que es un hecho es que Terelu Campos, tanto en el programa ‘Viva la vida’ como en su blog en ‘Lecturas’, dejó claro que lo más temía de la participación de Edmundo Arrocet en ‘Secret Story’ era precisamente esto. Estamos hablando, cómo no, del daño que esta situación podría llegar a causar a María Teresa Campos.

Es por eso que Alejandra Rubio no daba crédito al ver cómo el humorista, nada más entrar en la casa, llegó a decir que su abuela nunca había contado la realidad sobre cómo terminó esa relación sentimental. La colaboradora de ‘Viva la vida’, a pesar de este tenso momento, reconoció que “él me llamaba nietita y yo a él abuelito”, refiriéndose a Bigote Arrocet. ¿Seguirá hablando el humorista en las próximas semanas?