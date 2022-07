Alejandra Rubio confiesa el motivo por el que no acompañó a Rocío Carrasco en Chipiona

Alejandra Rubio ha revelado el porqué de su ausencia en la inauguración del museo de Rocío Jurado, en Chipiona. La influencer ha aclarado que no pudo acompañar a Rocío Carrasco en un día como este por motivos de ocio.

Durante el 20 aniversario de Glamour, Alejandra Rubio ha hecho público su motivo de no asistencia a la apertura del museo de Rocío Jurado. Y es que, el pasado sábado 2 de julio, Rocío Carrasco por fin hizo realidad lo que llevaba tiempo soñando: abrir un museo en honor a su madre en Chipiona, Cádiz.

La hija de «la más grande» contó públicamente la emoción que le causó aquel acontecimiento, y expresó: “Fue una emoción increíble. En mi pensamiento, cuando estaba viviendo lo que viví el sábado, a quien tenía en mi cabeza era a ella, a mi madre, ella estaría loca de contenta de ver a su pueblo así conmigo».

Aunque es cierto que muchas caras conocidas acudieron a la inauguración del museo, como la de Miguel Poveda, Carmen Borrego o la del Maestro Joao, a Rocío no la pudieron acompañar en un día tan ansiado por ella como este sus amigas más cercanas, como las Campos.

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, siente una enorme admiración hacia Rocío Carrasco. Es más, en cada tertulia en la que esta es la protagonista siempre la defiende pero, a pesar de todo, no pudo asistir a este evento en Chipiona por motivos de ocio.

Según cuenta Alejandra a nuestros compañeros de Europa Press, “no pude estar presente porque era el concierto de Alejandro Sanz y soy súper fan de él, así que no me lo podía perder”. La joven admite además que, aunque no haya podido estar presente junto a su amiga en un día tan especial, irá pronto a visitar el museo.

Rocío Carrasco gozó de protagonismo en la localidad gaditana y, aunque personas tan importantes en la vida de Rocío como sus amigas Alejandra Rubio o Terelu Campos no acudiesen al museo, la hija de Rocío Jurado tuvo un día que, emocionalmente, le marcó de por vida.