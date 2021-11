Después de éxitos como ‘Faded’ o ‘Alone’, Alan Walker ha publicado su segundo álbum, que lleva por nombre ‘World of Walker’. Seis años han tenido que pasar para que «el hombre de la máscara» volviera a lanzar un nuevo proyecto musical, es por esto por lo que la expectación ha sido máxima.

El DJ de origen noruego, se hizo viral en el año 2015 gracias a temas como ‘Sing Me To Sleep’ y ‘Faded’, dos temas que no dejaron de sonar a lo largo de todo el año. Con una estética futurista y unos ritmos muy «house», el joven se hizo popular en la escena electrónica.

«El hombre que lleva la máscara desde 2015», como se define a sí mismo, ha estado presente en la lista de los mejores festivales de electrónica de todo el mundo. A sus 24 años, se ha posicionado como uno de los DJ más reconocidos internacionalmente.

Es por esto por lo que no nos sorprende la expectación que ha tenido este nuevo álbum, ‘World Of Walker’, para el que ha contado con voces tan conocidas como las de Ava Max, Hans Zimmer o Farruko.

«Han pasado tres años desde el lanzamiento de mi álbum de debut «Different World» y desde entonces he tenido mucho tiempo para trabajar en nueva música y seguir desarrollando el universo cinematográfico de Walker. Estoy muy emocionado de poder publicar por fin mi nuevo álbum «World of Walker», escribía el noruego-británico en sus redes sociales.

Y es que, Alan no es solo conocido por su música, los videoclips que acompañan sus canciones también son muy conocidos. Precisamente por la estética futurista y el paisajismo con el que trabaja, ha credo un universo cinematográfico que le distingue de los demás artistas.

El álbum incluye 15 canciones con el inconfundible sonido de Alan Walker, con influencias tanto del pop como de temas más electrónicos, haciendo que existan temas para todos los gustos. Dado el éxito de la música urbana latina, en esta ocasión ha apostado por Farruko para su sencillo ‘On My Way’, que se publicó en el año 2019.