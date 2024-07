Aitana vive uno de sus conciertos más complicados por un problema de salud: «Me tuvieron que pinchar»

Aitana continúa su gira por España. La artista de 25 años se encuentra recorriendo la geografía española con diversos conciertos que marcan su AlphaTour. Un reencuentro con sus fans donde entona los temas que forman parte de su discografía musical y aquellos que han traspasado la barrera del hit.

De esta manera, y siguiendo la ruta de conciertos estipulada, la artista viajó el pasado 19 de julio para realizar su show en Tenerife. Sin embargo, y muy a su pesar, la joven no estaba en su mejor momento. Según estipuló su médico, Aitana se encontraba padeciendo de laringitis. Por ello, fue honesta con su público canario.

La artista se subió al escenario de Tenerife con el objetivo de llevar a cabo el show, sí o sí. Así pues, la catalana conquistó a sus fans con su maravilloso setlist e, incluso, realizó varias pausas para hablar con las personas presentes en el espectáculo.

Aitana se sincera con su público y habla de su problema de salud

Fue entonces, entre parada y parada, cuando le contó a sus fans lo que sucedía esa noche con su voz. «Hoy tengo laringitis. No me pasaba desde hace muchísimo tiempo. Se me va un poco la voz y me da mucha impotencia. Así entre nosotros, yo me cuido mucho. No fumo y llevo una vida muy saludable, ¿sabes?», comenzó diciendo.

Aunque lo mejor para ella fuese guardar reposo, lo cierto es que Aitana no dudó ni un segundo en cantar para su gente. De hecho, entre los temas interpretados, no faltó su nuevo lanzamiento con Sebastián Yatra: Akureyri. «Hoy me daba igual tener lo que tuviese. Sabía que no me iba a perder Tenerife y sabía que iba a salir sí o sí, con todos vosotros. Y la verdad, no sé si puedo cantar esta canción que viene ahora. Pero lo quiero intentar», concluyó.

Días después, la catalana acudió a su canal de difusión de WhatsApp para enviarle un mensaje a sus queridos fans. «Chicos, estoy bien. Me dio la laringitis hace unos días. Estaba ya mejor, pero me tuvieron que pinchar urbason ayer para poder hacer el show. ¡Me encuentro mucho mejor! Es solo el resentimiento de garganta y la voz. ¡Tengo siete días para recuperarme y ya nos quedan los cinco últimos!», comenzó escribiendo.

La artista quiso tranquilizar a sus fans, pues es consciente de lo mucho que la aprecian. Por ello, y además de asegurarles que ya esta mejor, les contó que estaba lista para ver a Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu. «Estoy segura que todo saldrá bien. ¡Hoy concierto de Karol! Tengo muchísimas ganas. Aunque no podré cantar las canciones por descanso vocal, haré ver que las canto jajaja. OS AMO», concluyó.

Aitana sorprende con el estreno de 4to23

Hace tan solo unas semanas, la artista sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva apuesta musical. Presentado bajo el título de 4TO23, la cantante lanzó un single marcado por el pop que tanto ha caracterizado su música. Un proyecto muy acertado que ya arrasa en las plataformas de streaming.