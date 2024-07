Aitana: el significado que esconde ‘4TO 23’, su nueva canción

Aitana no descansa y sigue imparable. La popular artista catalana de 25 años se encuentra recorriendo numerosas ciudades con su Alpha Tour de festivales. Pero, lejos de dejarlo ahí, ha sorprendido a su público con lo que parece ser el primer adelanto de su cuarto proyecto discográfico.

De su nueva era musical poco se sabe, pero de lo que sí se ha podido saber ha sido de la historia que se esconde tras 4TO 23, su nuevo sencillo. Un tema marcado por el pop que tanto caracteriza los orígenes musicales de la catalana y con el que no está dejando indiferente a nadie.

4TO 23 es una canción donde Aitana habla de los inicios de una relación sentimental. Ese momento en el que surge la chispa entre dos personas y la atracción comienza a surgir, poco a poco. Asimismo, hace una metáfora de esa fase propia del ligue, donde las bromas no faltan y en las que la mente imagina distintas escenas para estar a solas con esa persona.

De momento, se desconocen los detalles referentes a la composición del single. Pero, lo que sí está claro es que la canción se ha convertido en un nuevo acierto por parte de la catalana. A pocos días de su lanzamiento, el single ya super el medio millón de reproducciones, tan solo con su videoclip. Una apuesta musical con la que ha conquistado a todos.

Asimismo, y respecto a lo que hará durante este verano del 2024, lo tiene claro. «Ya os dije que tengo varias cosas preparadas a partir de verano y no puedo decir mucho más», comenzó diciendo en su canal de WhatsApp. «Sacar una canción que me da vibes veranito y que AMO y que me apetece cantar con vosotros en los últimos conciertos que quedan», avisaba. «Todavía queda mucho por salir a la luz», concluyó.

Aitana triunfa también con otro de sus estrenos: Akureyri

Hace tan solo unas semanas, la artista sorprendió al mundo al comunicar que había estado trabajando en un nuevo single. De la mano de Sebastián Yatra, su compañero de profesión y pareja sentimental, lanzaron al mundo una colaboración musical muy especial: Akureyri.

A través de este sencillo, los artistas presentaron al mundo una canción donde narran cómo surgió esta nueva etapa de su historia de amor. Una apuesta muy acertada que, actualmente, roza los casi 8 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Pero, ¿que significado tiene la palabra Akureyri?

Pues, según se ha podido saber, la palabra islandesa es, curiosamente, el nombre de la ciudad de Islandia donde los dos pasaron unos días de desconexión. Un viaje muy especial que ambos realizaron el pasado año 2023, antes de tener la ruptura.

Asimismo, este municipio se sitúa en una zona de temperaturas templadas y es considerado como el cuarto centro urbano del país. Sin duda, un lugar muy especial donde Aitana y Sebastián Yatra consagraron su amor de la mejor manera que saben hacer: con música.