Aitana se sincera sobre las consecuencias de la fama y la pérdida del anonimato

Ser una estrella de la música no es fácil, especialmente, en plena era de las redes sociales. Internar mantener un perfil bajo durante el tiempo libre o hacer una vida anónima es cada vez más difícil, y si no que se lo pregunten a Aitana. Y es que, la vida de la intérprete de Vas a Quedarte ha dado, sin lugar a duda, un giro de 180 grados en los últimos años.

Tras saltar a la fama en el concurso de TVE, Operación Triunfo, la artista ha sumado un hito tras otro a su lista con su carrera musical, llegando a consagrarse como una de las cantantes nacionales más aclamadas del momento. Pero, a sus 23 años, hay ciertas cosas que ya no puede hacer. Una información que ha tratado durante su entrevista para Harper’s Bazaar.

View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax)

«Una consecuencia de mi trabajo es la sobreexposición pública y, a veces, inevitablemente, salen a la luz cosas de mi vida que yo no querría que saliesen, pero es consecuencia de la fama y soy consciente, no pasa nada, es lo que hay. Pero eso hace que muchas veces yo no quiera publicar todo de mi vida, no es sano e intento guardarme cosas para mí», comenzó explicando.

«No echo de menos el anonimato porque me gusta el trabajo que hago. La fama es una consecuencia de mi profesión, no por volver a tener anonimato dejaría de trabajar en la música, puesto que es lo que me hace realmente feliz», agregó. Pero, como todo, la fama también tiene sus consecuencias, y Aitana lo sabe muy bien.

«Lo típico de ponerte a bailar haciendo el tonto con tus amigos, pues eso me da más miedo ahora porque de repente me graban, sale a la luz y la lían parda. Sí tengo que decir que a mis 23 años me cohíbo de hacer cosas típicas de mi edad, pero por todo tienes que pagar, todo tiene un precio. Por tener esta gran vida y perseguir tu sueño tienes que ceder en algo, eso es así», confesó.