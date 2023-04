La cantante Aitana no para de trabajar en la promoción de su nuevo álbum Alpha. Como bien conocemos, hace unas semanas anunciaba que iba a estar haciendo una serie de fiestas alrededor del mundo para presentarlo. El pasado mes, durante su fiesta Alpha House en Madrid, lanzó su nuevo single Los Ángeles, el cual tuvo una muy buena acogida entre sus seguidores. Ahora la catalana se encuentra en México para dar su segunda fiesta de electrónica tal y como prometió.

En plena promoción de Los Ángeles, Aitana ha hecho una serie de entrevistas con la intención de ahondar más sobre su próximo disco y cómo fue el proceso de creación. Fue durante el podcast de Pic Pod, donde ha explicado que este va a incluir The Killers, una de las canciones más duras y especiales de toda su carrera: “Hay canciones en este disco que todavía no sé si voy a meter, pero hay una que he decidido y que si que tengo claro”, afirmaba.

Aitana habla sobre “The Killers”, un tema que estará incluido en su próximo álbum: “Necesitaba componer y estar en el piano de mi casa y empecé a soltarlo todo. Lo bonito de esa canción es el momento en el que se hizo…” 💿🎶 pic.twitter.com/Rhb1fDFb1Z — News αitana (@NewsAitana) April 21, 2023

Durante la entrevista quiso centrarse más en cómo ha sido para ella la composición de la canción y sobre todo, esta nueva etapa en la que ha está dispuesta a abrirse con sus seguidores y regalarles un disco con el que bailar, cantar, llorar y emocionarse: “No sé lo que estaba haciendo, pero necesitaba llegar y estar en el piano. Empecé a soltarlo todo en esa canción”, continuaba explicando. Y es que Aitana siempre se ha mostrado muy exigente consigo misma, especialmente cuando compone ella sola sin ayuda de nadie.

“Esta canción me salió así, en el momento, llorando y no quiero cambiar nada. Por primera vez voy a tener una canción en el disco escrita sola por mí”, ha aclarado. Además, también contó que sus familiares y conocidos le sugerían cambiar alguna parte o alguna melodía, pero ella ha optado por dejarla tal y como le nació, para ser los más fiel posible al momento que estaba atravesando.