Aitana explica el significado de ‘Los Ángeles’: “Mucha gente habla de infidelidad”

Aitana ha dado el pistoletazo de salida a su era Alpha con el lanzamiento de Los Ángeles, su nuevo single. Una canción que ha visto la luz el pasado jueves, siendo su apuesta más atrevida hasta la fecha, y el mejor debut en las plataformas de las tres canciones de su nuevo disco publicadas hasta la fecha.

Una canción que dio mucho que hablar antes de su lanzamiento, cuando la artista compartió un fragmento de la letra a través de sus redes sociales, que dio lugar a ciertas especulaciones sobre una posible infidelidad a través de las redes sociales.

Durante su visita a Ibai Llanos con motivo de la promoción de su nuevo single, para charlar tranquilamente con el streamer, la artista catalana se ha pronunciado sobre las especulaciones que rodean a Los Ángeles, para zanjar la polémica.

— Aitana en ‘Charlando con Ibai’: “Llevo desde 2020 componiendo para el nuevo álbum, pero me di cuenta que no me identificaba, por eso me metí al estudio para plasmar todo lo que tenia en mente y ahora hay un concepto concreto” pic.twitter.com/Tf0MFxH0gn — αitαnα Sources (@AitanaSources) March 30, 2023

«Este tema habla de lo que hablábamos un poco antes de lo de los paparazzi, la gente y todo lo de alrededor», comenzó explicando Aitana. «Es una canción para hablar de lo que juzga la gente por lo que puede ver en una revista o lo que puede ver en Twitter», añadió.

Aitana continuó explicando que: «Literalmente es que no sabéis la historia de nada. No sabéis lo que hay detrás de la vida de cada persona. Tú puedes estar viendo fotos y cosas y luego sí, habrá cosas que pueden ser, habrá otras cosas que no pueden ser. Es una canción de ‘mira, a mí no me importa, yo tengo 23 años, voy a hacer lo que me apetezca hacer en el momento siendo coherente’».

La artista zanjó el tema de la infidelidad, desmintiendo esta versión: «Mucha gente hablaba de infidelidad, no infidelidad… No, obviamente yo no estoy a favor de ese tipo de cosas pero quitando todo eso que todo el mundo haga lo que quiera. Que estén tranquilos, nadie sabe la historia que hay detrás de nada por mucho que nos pensemos que sí, como lo de Shakira y Piqué en realidad. Salen cosas pero no lo sabemos», expresó.