Aitana, entre lágrimas al vivir una de las experiencias más impactantes de su vida

Adele ha regresado a Europa para llevar a cabo los shows que tenía previsto en Alemania. La artista de origen británico ha dejado, de manera temporal, su residencia en Las Vegas para poder reencontrarse con su querido público. Un encuentro único que numerosas celebridades de nuestro panorama nacional no han querido perderse, entre ellas, Aitana. La cantante de origen catalán se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Un tiempo de desconexión con el que está aprendiendo a reconectar con su vida, especialmente tras su reciente ruptura con Sebastián Yatra. Pues, recordemos que la pareja de artistas ha decidido poner punto final a su relación sentimental tras un segundo intento. Sin embargo, y por mucho que la cantante lo intentó, hay ocasiones en las que simplemente hay que levantarse y seguir adelante. Una visión que la joven, de 25 años, tiene muy presente.

Durante estos días, Aitana ha aprovechado para reencontrarse con su familia y viajar con sus amigas a Ibiza. Pero, lejos de quedar ahí, ha realizado una rápida escapada hasta Múnich para poder ver en directo a una de sus grandes ídolos: Adele. Un día muy especial para ella y que ya llevaba mucho tiempo esperando, algo que comentó a través de su canal de WhatsApp. «Hoy (por el viernes) va a ser la mejor noche de mi vida. Cero dudas. Llevo llorando desde que sé que iba a venir aquí», escribió en la plataforma.

Horas más tarde, y tras disfrutar de un encuentro musical inolvidable, Aitana quiso compartir con su público algunas instantáneas de la noche. Mediante un carrusel de imágenes, se puede apreciar como la joven disfrutó del espectáculo de principio a fin. Pero, las emociones no faltaron y también se convirtió en un mar de lágrimas durante la actuación de Love In The Dark.

«Hoy he visto a la segunda mujer de mi vida (después de mi madre, claro). Quien me conoce, sabe lo que significa esto para mí. En fin, todo se resume en el tercer vídeo», ha escrito. Unas palabras con las que ha querido dejar claro lo importante que es para ella la cantante británica.

De hecho, como los fieles fans de Aitana saben muy bien, el fanatismo de la artista por Adele viene desde hace años. Pues, cuando se dio a conocer en la Academia de Operación Triunfo, llegó a interpretar algunas piezas de la famosa cantante. Sin lugar a duda, un sueño hecho realidad para ella que llega en uno de los momentos más complicados de su vida personal.

Aitana y Sebastián Yatra rompen, por segunda vez, su relación sentimental

La pareja de artistas siempre se ha mantenido muy reservada en cuanto a su relación sentimental se refiere. Pero, ha sido ahora, tras confirmarse la ruptura, cuando han surgido los posibles motivos que han provocado que ambos hayan decidido dejarlo. «Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos», reveló el Maestro Joao para Yas verano.

Desde entonces, se ha especulado que el colombiano habría comenzado una relación con Bu Cuarón. Pero, Aitana ha optado por hacer oídos sordos a cualquier tipo de rumor o polémica. Eso sí, la catalana ha sido relacionada, durante los últimos días, con el empresario Biel Juste.