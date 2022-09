Aitana: el accidente que pudo poner en peligro su concierto en Barcelona

Aitana ha vuelto a los escenarios a lo grande. El pasado sábado la artista daba comienzo a la segunda parte de su gira 11 Razones + Tour 2022, cerrando por todo lo alto la etapa que comenzó con el lanzamiento de 11 Razones, su segundo álbum de estudio.

La artista dio comienzo a esta gira en su ciudad natal, Barcelona. Y lo hizo con un Palau Sant Jordi que tenía colgado el cartel de sold out desde hace meses, donde más de 15.000 personas acudieron para emocionarse y dejarse la voz en cada una de las canciones.

Una noche única, que a punto estuvo de truncarse, debido a que la artista sufrió un esguince apenas una semana antes del concierto. No obstante, una vez más volvió a hacer gala de su profesionalidad y de su compromiso con sus fans, pues a pesar de la lesión, lo dio todo sobre el escenario, realizando su show más especial hasta la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Tal y como ella misma explicó durante la prueba de sonido y más tarde durante el concierto, se hizo un esguince al bajar las escaleras del escenario durante uno de los ensayos. No obstante, se sometió a una intensa rehabilitación que la permitieron estar casi perfecta para su concierto en el Palau Sant Jordi.

A pesar de que el sábado fue una noche mágica que Aitana nunca olvidará, la semana de antes no fue fácil para ella. Por ello, una vez pasado el concierto, la artista catalana compartió a través de su cuenta de Instagram un resumen en fotografías de la montaña rusa de emociones que había vivido los días anteriores debido a su esguince.

«Digamos que no todo han sido risas los días antes del primer concierto… 1 semanita antes del Palau fui un poco torpe y me hice un esguince. Pero a tope en rehabilitación y ya queda nada para que mi tobillo esté perfect. Aún así yo intenté dar lo máximooooooo y no sabéis que bonito recuerdo tengo del sábado», escribió la artista en su cuenta de Instagram.