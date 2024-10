Adriana Torrebejano se sincera en ‘El Hormiguero’: «No puedo hacer escenas íntimas con alguien que…»

El Hormiguero ha terminado su semana de invitados con la visita de las actrices Adriana Torrebejano y Eva Ugarte, protagonistas de la serie ¿A qué estás estás esperando?, una adaptación de las novelas llenas de romanticismo y erotismo de la escritora Megan Maxwell. Llegará a la plataforma atresplayer el próximo 20 de octubre antes de estrenarse en abierto en Antena 3 en horario de máxima audiencia, por lo que las dos invitadas acudieron a promocionarla a los espectadores de la cadena. Además de contar de detalles de la trama y de sus personajes, las entrevistadas también han querido contar algunas anécdotas que se vivieron durante el rodaje con todo el equipo.

Ugarte, que saltó a la fama por series como Mira lo que has hecho, junto a Berto Romero, ha destacado que lo que peor llevó durante las grabaciones fue la falta de sueño y de descanso, algo que es muy importante para ella: «Llevé muy mal dormir poco en el rodaje. Yo cuido mucho mi sueño y llevo fatal no poder dormir mis horas». La madrileña lleva un estilo de vida muy saludable, como se puede ver en sus redes sociales y en sus entrevistas suele hablar de cómo cuida su alimentación. En cambio, su compañera no tuvo grandes problemas por las largas jornadas de trabajo, ya que asegura que es «capaz de dormir en cualquier lugar».

Tras hablar de estos temas, Pablo Motos ha querido abrir un tema que ha generado debate en la mesa y seguro que en las casas de los espectadores. «En la serie se dice la frase: los hombres son las nuevas mujeres. ¿Qué opináis?», le ha preguntado a los dos intérpretes. «Es que a ver, ¿qué es de hombres y qué es de mujeres? Ya es hora de que haya series encabezadas por mujeres», ha comenzado contestando Torrebejano.

Ugarte, por su parte, ha intentado ser más conciliadora sobre este tema: «Ese tipo de frases son muy peligrosas. Estamos avanzando mucho en tema de igualdad, pero todavía nos queda mucho por caminar». Para cerrar, ha dicho que «en el mundo hay hombres y mujeres y todos tenemos parte femenina y masculina y tenemos que convivir felices».

Ante este debate, el valenciano ha querido cambiar de tema y ha preguntado a las invitadas qué manías tienen durante los rodajes, momento en el que Adriana Torrebejano ha contado algo que ha dejado a todos muy sorprendidos. «No puedo soportar el plátano, me da muchísimo asco. Por ejemplo, no puedo hacer escenas de intimidad con alguien que acabe de comer plátano, no soporto ni el olor ni la textura», ha confesado.

Su compañera de mesa se ha ido a terrenos más místicos y ha contado a los espectadores su pasión por la numerología: «Tengo un poco de fijación con los números desde pequeña, me gustan mucho, los asocio a cosas. Hay nueve números a partir de los cuales salen todos los demás y cada número tiene aparejadas unas características».

Sabiendo que estaba costando de entender, la actriz ha querido terminar rápido: «No es fácil de explicar, pero a mí me ha servido para entender muchas cosas y para conocerme mejor».

Con ellas Pablo Motos y su equipo han cerrado una semana llena de grandes invitados como Malú, las modelos Inés Sastre, Laura Ponte, Judit Mascó y Nieves Álvarez y Los Javis.