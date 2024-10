Laura Ponte confiesa su dura experiencia en Colombia: «Encontraron 500 kilos de cocaína»

Inés Sastre, Laura Ponte, Judit Mascó y Nieves Álvarez han pasado en la noche del martes por El Hormiguero para celebrar que son las cuatro de las modelos españolas más importantes e internacionales de la historia y que pasados los 50 años siguen en activo y «trabajando más que nunca», tal y como ha destacado Mascó. Aunque todas llegaron por diferentes motivos a subirse a las pasarelas, el caso más curioso siempre ha sido el de Ponte, que fue descubierta por un fotógrafo en las calles de Londres, ciudad a la que se había mudado para estudiar periodismo y seguir el mismo camino que sus padres. Pese a los complejos que siempre tuvo sobre su físico, llegó a ganar el premio Elite, Look of the Year con tan solo 19 años, un galardón que le sirvió para llegar al mundo de la moda rompiendo esquemas.

Pese a que desfilar no le gusta, algo que ha contado a Motos durante la entrevista y que siempre ha dejado claro desde hace años, la gallega ha trabajando para las firmas de moda más importantes del plante como son Valentino, Loewe, Hugo Boss, Ralph Lauren o Christian Lacroix. Ahora mismo sigue en activo, aunque está ligada a la moda también como diseñadora colaborando con grandes marcas y ha llegado a crear su propio taller de moda para vestir a novias y novios en su día más especial. Sus compañeras de mesa no han tenido problema en recordar que pese a sus complejos llegó a la profesión para «quitarnos el trabajo», ya que su aparición fue una sensación debido a su particular belleza.

La experiencia de Laura Ponte en Colombia

La invitada de El Hormiguero se ha llevado el protagonismo de la noche al recordar el mal momento que pasó durante un viaje a Colombia. Lo que debían ser una vacaciones para el recuerdo y cargar pilas, se convirtieron en una pesadilla al vivir una redada en la cada en la que estaba alojada y en la que se encontraron 500 kg de cocaína.

«Era una vivienda ideal que nos habían dejado allí. Yo estaba en la planta de abajo, sola. Arriba unos amigos. Estaba encantada, me levantaba súper temprano… Y un día estaba dormida y al levantarme había dos hombres con metralleta en la habitación», ha comenzado explicando.

Al estar desnuda en la cama esos dos extraños se marcharon de la habitación, pero cuando salió de ella descubrió que no eran los únicos que estaban allí. «Al levantarme después veía cosas muy raras como que estaban limpiando unas hamacas, una gallina suelta por el salón, los zumos de por las mañanas no estaban… Veía un militar y bueno, no sé era Colombia», ha recordado.

Pero según iba dando pasos se iba encontrando más militares armados, por lo que eso ya no podía ser una anécdota. «Ya me di cuenta que era algo raro y efectivamente era una redada con la Interpol. ¡Aquí han encontrado algo! Encontraron 500 kilos de cocaína en la casa. Lo que hacían era soldar en los bidones y se lo llevaban a Holanda», ha contado como si fuera una anécdota más, aunque por suerte salió de aquello sin que le costase problemas o ser detenida.