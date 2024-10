El Hormiguero ha comenzado una semana llena de potentes invitados con la visita de una artista que ya es una habitual del programa. Malú ha vuelto solo un mes después de que pasase junto a sus compañeros de La Voz, pero esta vez lo hacía en solitario para hablar del estreno de Contigo, la canción con la que se ha atrevido con el mundo de la bachata, un estilo que hasta ahora no había tocado y en la que ha debutado con la ayuda de Prince Royce, uno de los grandes de este genero musical. Pero no todo ha sido hablar de temas profesionales, también ha tenido tiempo para contar detalles de su hija y de cómo se encuentra de nuevo como soltera después de su ruptura con Albert Rivera.

La noche ha comenzado con bromas hacia sus compañeros del talent musical, que vuelve el próximo viernes a la parrilla de Antena 3, pero no ha faltado la promoción de este nuevo tema. «No la compongo yo, sino que la componen varios autores para mí, entre los que está Rubén García, que es director musical y trabaja conmigo desde hace muchísimos años, la enviamos a Estados Unidos, a Prince Royce le encantó, grabó su parte, después trabajamos en la producción y luego, cuando coincidimos en España, nos juntamos para terminar de grabarla juntos en el estudio de grabación que tengo en mi casa», ha explicado. Sobre los autores de esta letra tan especial, Malú ha desvelado que primero acordó con el Prince el colaborar juntos y que después buscó a los letristas: «Era muy importante para mí encontrar esa canción y estar en cierto modo estar encima de esa canción porque al final yo nunca había hecho una bachata». Aunque la letra sea de otros, la invitada también quiso darle su toque personal: «Me mandan el tema completo, la idea, el concepto, y si hay cosas que no me gustan, las cambio».

Malú confiesa sus problemas para ligar

Aunque ha demostrado en La Voz que no se corta a la hora de tirarle los tejos a un chico cuando le gusta, la invitada de Pablo Motos ha comentado que en su vuelta a la soltería no le está sirviendo para mejorar en sus técnicas para conquistar. «Se supone que es instintivo, pero yo no sé ligar. Yo soy lo peor del universo para ligar, se me da fatal, no he sabido ligar nunca. Además, si me gusta alguien, la lío, lo hago fatal, se me nota mucho. Y curiosamente, cuando no voy a nada, es cuando más éxito tengo», ha reconocido.

Los problemas económicos de la invitada de El Hormiguero

Aunque se trata de una de las cantantes con una mayor trayectoria en nuestro país y que sus girar llenan sin problemas, eso no significa que gane dinero con ellas, algo que pocos podían imaginar. «No gano tanto dinero porque siempre me lo gasto en los conciertos, incluso cuando no hacía los grandes shows que hago ahora. Es en plan, si tengo tanto dinero, voy a llevar todo lo que pueda», ha comenzado diciendo.

«Mi frase siempre es: ‘Quiero un show antes de subirme yo al escenario’. Quiero que eso sea un show antes de que yo me suba al escenario y cuando yo me suba, que explote. Entonces, no gano mucho dinero pero me lo paso guay», así ha explicado que siempre tiene problemas con sus managers a la hora de hacer tours.