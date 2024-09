Malú le tira los tejos a Furia, un concursante italiano de ‘La Voz’: «Yo te ayudo a relajarte»

Malú ha sido la gran protagonista de la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz 2024, especialmente después de encontrarse con Federico Furia, un concursante que ha venido a España desde Milán para probar suerte en el programa de Antena 3. Pese a que no le ha querido para su equipo, la cantante se ha arrepentido nada más darse su silla la vuelta y descubrir a un atractivo hombre que la ha dejado sin palabras. Pese a que eran el resto de sus compañeros los que debían convencerle para ir a sus equipos -ellos sí que han apretado el pulsador-, ella ha sido la que se ha encargado de hablar durante un largo rato con él para dejarle claras algunas cosas. Era tal la atracción que no ha dudado en tirarle los tejos ante el asombro del público y el resto de coaches.

En el escenario se ha ganado a todos gracias a una versión muy especial de Don’t you worry child, una canción de la formación de música electrónica Swedish House Mafia que se ha llevado a su terreno convirtiéndola en una balada gracias a su voz y a la ayuda de solo una guitarra. Tras su actuación, el primero en hablar ha sido Orozco, que se ha dado cuenta a los pocos segundos de que debía hablar más «piano, piano», es decir, más lento, para que el italiano le pudiera entender bien, ya que no domina el español a la perfección. En ese momento ha sido la sobrina de Paco de Lucía la que ha tomado la iniciativa al ver lo atractivo que es el aspirante. «Ahora estoy muy nervioso», ha admitido Furia ante los coaches, pero ella se ha ofrecido para mostrarle su apoyo en todo momento. «No te preocupes, que yo te ayudo a relajarte», le ha dicho ante la cara atónita de Luis Fonsi, que veía como su compañera estaba tirándole los tejos a un concursante ante las cámaras sin cortarse un pelo.

«Me arrepiento un montón de no haberme dado la vuelta», ha confesado a todos entre risas antes de explicar que no había pulsado el botón porque quería evitar una pelea con el resto de sus compañeros por conseguir que fuese a su equipo. «Pero en cualquier momento te podré robar», ha avisado Malú antes de ofrecerse como traductora durante su paso por el programa: «Si no entiendes a cualquiera de mis compañeros yo puedo echarte una mano».

Después de protagonizar un momento para recordar, ha llegado el momento de elegir equipo, pero lo cierto es que lo ha tenido más fácil de lo esperado. Pablo López ha bloqueado a su amigo Antonio para evitar que pudiese luchar por llevarse a Federico a su equipo, algo que al catalán ha terminado por cansar después de una noche llena de bloqueos: «¿Por qué me bloquea todo el mundo?», se ha lamentado.

Pablo se las prometía muy felices cuando ha comenzado su discurso para convencer a Furia, pero solo ha podido pronunciar unas pocas palabras cuando ha sido Luis Fonsi el que ha apretado de nuevo el bloqueo para despejarse el camino. Al ver las risas de todo el público, el malagueño ha decidido marcharse del plató, por lo que el italiano no ha tenido que pensar mucho para unirse al equipo del cantante de Despacito.