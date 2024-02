First Dates continúa ayudando a sus solteros a encontrar el amor, una labor que no siempre sale bien. El popular show de citas de Cuatro se ha convertido en todo un acierto para la cadena, y las cifras de audiencia diarias lo reflejan. De esta manera, el pasado lunes 26 de febrero el público tuvo la oportunidad de conocer a Manuela.

La soltera de 63 años llegó al restaurante del amor con las ideas muy claras respecto a lo que busca en una pareja. Su cita todavía no había llegado cuando entró al local, por lo que Carlos Sobera se acercó a ella para conocerla mejor. Fue así como la soltera le explicó, sin filtros, que le gustaba vestirse «resaltando» su «pechonalidad».

💘 ‘First Dates’ supera los 3,4M de espectadores únicos y ES LO MÁS VISTO DE @cuatro (9,5% y 1.336.000) 💘 Segunda opción en su franja donde se impone a su competidor pic.twitter.com/wbyQyyUd0b — Mediaset España (@mediasetcom) February 27, 2024

«En una relación tengo tres o cuatro orgasmos seguidos», revelaba sobre sus encuentros sexuales. Asimismo, la comensal comentó que le gustaban los hombres «más jóvenes» que ella. «Tienen más vigor y sexualmente tienen más potencia y me hace más caso», argumentaba. Tras ello, el presentador del programa le comentó que se despedía momentáneamente de ella, pues iba a recibir a su cita.

Clemente, un hombre de 66 años, se presentó como una persona tranquila. «Siempre lo he sido de joven y ahora, puedo en un momento dado volverme loco pero como un hecho aislado», explicó. Fue entonces cuando la pareja tuvo su primer encuentro. Pero, la cara de Manuela fue todo un poema.

«Cuando me he dado la vuelta he dicho: ‘Adiós, muy buenas’», confesó disgustada a las cámaras. «Calvo, con gafas y más viejo que yo», espetaba indignada. Sin embargo, a pesar de todo, la comensal procedió a continuar con la cita para conocer a Clemente un poco más.

Manuela, al ver a su cita en #FirstDates26F: “Adiós, muy buenas”https://t.co/VZyUQUf0bh — First Dates (@firstdates_tv) February 26, 2024

Manuela en First Dates: «Yo busco a un hombre empotrador»

En la mesa, la pareja de solteros se fue poniendo al día para conocerse mejor y descubrir qué puntos tenían en común y cuáles no. Fue entonces cuando apostaron por hablar de temas un poco más íntimos, dejando claro sus respectivos gustos sexuales.

Así pues, mientras Clemente afirmada ser un hombre bastante clásico en la cama, Manuela no dudó en hacerle saber que ella necesitaba algo más. «Yo busco a un hombre empotrador», afirmó. Durante el transcurso de la velada, las diferencias entre los solteros fueron cada vez más notorias.

Por ello, en la decisión final de First Dates no hubieron sorpresas. Clemente y Manuela estuvieron de acuerdo en concluir su relación ahí, pues no tenían ningún tipo de esperanza de cara al futuro. Un rotundo «no» a querer tener una segunda cita y donde dejaron claro que volvía a casa de la misma manera en la que llegaron al programa: solteros.