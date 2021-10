A unos días del lanzamiento ‘Easy on me’, la canción con la que Adele hará oficial su regreso a la música, la artista británica ha compartido un nuevo adelanto de esta canción, que se presenta como uno de los grandes lanzamientos de este 2021.

Desde que anunció su esperado regreso a la música, así como el lanzamiento de ‘Easy on me’, a través de las redes sociales los fans de la artista suplicaban que compartiera un fragmento de la canción. Y este domingo, la artista ha cumplido sus deseos.

A través de un directo realizado a través de su cuenta de Instagram, Adele ha compartido por sorpresa un fragmento de su nuevo single. Y como era de esperar, la locura se ha desatado entre sus fans.

.@Adele just previewed her new single, “Easy On Me,” on IG Live.

🗓: 10.15

pic.twitter.com/toI0Yg7P3C

— TIDAL (@TIDAL) October 9, 2021