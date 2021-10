La temporada de ‘Secret Story’ está despegando más fuerte que nunca, sobre todo tras la expulsión de Sofía Cristo y el fichaje exprés de Adara Molinero. Su llegada a la casa de los secretos no ha sido una de las más queridas por sus compañeros, por lo que nada más llegar se ha convertido en la protagonista de numerosos momentos cargados de alta tensión.

Eso sí, como participante del programa la exconcursante de ‘GH VIP 7’ oculta un secreto que sus compañeros desconocen, pero que ya es conocido por toda España. Todo comenzó cuando llamaron a Adara a la sala de los secretos y Jordi le preguntó qué tal estaba. “Uf… Súper nerviosa, no sé qué hago aquí”, respondió ella.

Este es el secreto que tiene que guardar Adara, ¿lo descubrirán sus compañeros? 🤔🤔 #SecretNoche4 pic.twitter.com/AQARGIPZXH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 3, 2021

“Hoy vas a heredar”, le dijo el presentador. “Pero tranquila, que tu familia está completamente bien”, le aclaró a Adara Molinero para evitar cualquier malentendido. “Te quedas con la esfera de Sofía. ¿Tu secreto puede incomodar a alguien?”, le preguntó Jordi antes de abordar el tema que ha llevado a Molinero al concurso.

“No, yo creo que no”, dijo ella no muy convencida. Y es que, todos se quedaron sin palabras cuando la concursante confesó que “hice el amor en un tanatorio”. Un secreto que nadie vio venir y, como no podía ser de otra forma, todas las miradas se centraron en Gianmarco Onestini, su expareja.

El italiano, que se encontraba en el plató, al escuchar las palabras de su exnovia hizo muecas de desagrado con la cara e indicó con gestos que con él no había sido. “Ya puedes volver, no cuentes nada”, le dijo la voz de la Súper a Adara antes de que saliera del confesionario. “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”, formuló el presentador valorando la situación. Y es que continuar un programa tras tales declaraciones no fue nada fácil.