Adara Molinero y Alexia Rivas, enfrentadas en ‘Supervivientes 2023’

Ana María Aldón y Alexia Rivas continúan disfrutando de la segunda oportunidad que les ha dado Supervivientes 2023, regresando a Honduras como fantasmas del pasado. Las ex concursantes se han adaptado a la perfección al grupo, no obstante, también han protagonizado algún que otro enfrentamiento.

Este martes Alexia y Ana María presidieron un tribunal para juzgar a los concursantes, coincidiendo en que el concursante que no debería llegar a la final es Jonan, llegando la gran bronca cuando señalaron a Adara Molinero como la concursante que dice más de lo que hace.

«Como han venido dos personas de fuera a juzgarnos solo viéndonos cinco días y llevamos tres meses y pico dejándonos la piel, a mí también me gustaría juzgarlas a ellas como fantasmas del pasado. Ana María ha venido única y exclusivamente a pescar y la otra señorita ha venido a tomar el sol», exclamaba Adara visiblemente molesta.

Alexia y Ana María juran ser sinceras y justas en el juicio 💣 🏝 #TierraDeNadie14

«Se suponía que venían los fantasmas del pasado a levantarnos, a motivarnos, alegría, y no ha habido nada, se ha esfumado. Estoy muy orgullosa de mí, de haberle echado cojones y seguir adelante. Todos los que estamos aquí lo hemos hecho que te cagas y no tenemos que aguantar a que vengan estas dos señoras después del trote que llevamos», añadía.

«Adara, si no quieres que te juzguemos díselo al programa que es el que nos ha obligado a juzgarte porque nosotras no lo hemos elegido», se defendía Alexia Rivas tras las palabras de la concursante, que cada vez estaba más enfadada.

“Como fantasma del pasado vales meno cero. Nos has aportado cero. Lo único que has hecho es meter caquita y tumbarte a tomar al sol”, le respondía Adara Molinero. “Es tu opinión. Lo que dices de mí, dice más de ti que de mí. Yo no me metería así con una persona o una compañera porque esté jugando a un juego”, exclamaba Alexia.