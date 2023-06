Una actriz de ‘La que se avecina’, obligada a aclarar su futuro en la serie

La que se avecina sigue dando mucho que hablar con respecto al futuro de sus principales actores. Tras la muerte de Laura Gómez-Lacueva y la baja por tiempo indefinido de José Luis Gil, sorprendía el anuncio de una mítica actriz que es protagonista desde los primeros capítulos. Días después se ha visto obligada a aclarar su futuro.

Hace solo unos días Carlota Boza dejaba sin palabras a los periodistas que le preguntaban por su futuro en la comedia vecinal. En unas escuetas declaraciones dejó claro que apenas le queda tiempo: «Me quedan un telediario».

La hija de Amador Rivas y Maite Figueroa solo apareció en un capítulo de la última temporada, pero la trama en la que se veía envuelta parece que pudiera tener más recorrido. Eso hacía pensar que su personaje pudiera tener más recorrido en las próximas temporadas.

Hay que recordar que tanto el personaje de Carlota y el de sus hermanos, los conocidos como ‘cuquitos’, fueron personajes con bastante importancia en las primeras temporadas. Poco a poco, con el paso de los años, sus personajes fueron perdiendo importancia.

Tras las últimas declaraciones de Carlota, los rumores sobre su salida de La que se avecina se dispararon y la joven ha tenido que salir a matizar sus palabras después del revuelo. Eso hizo en el programa Vaya vaina, que se puede ver en la plataforma Twitch.

Cuando fue preguntada por este tema, desmintió los rumores: «Sigo saliendo, no voy de visita». «Hay muchos medios que decían que ya no salía más en la serie y hoy que he estado grabando he dicho me voy a hacer una foto», apuntaba.

Esta confirmación se une a la incorporación de Paz Padilla, que volverá a meterse en el papel de Chusa después de su polémica salida de Mediaset. Además, la serie ha confirmado el fichaje de la actriz Rocío Marín, que suplirá la baja de Laura Gómez-Lacueva tras su repentina muerte.