En 2024 se cumplirán 50 desde que ABBA hizo historia con su victoria en Eurovisión. La agrupación sueca revolucionó al mundo con Waterloo, una canción que ha pasado de generación en generación, al igual que toda su discografía.

A día de hoy, Suecia sigue siendo uno de los países con mayor influencia en Eurovisión. Junto a Irlanda es el que ha ganado en más ocasiones, acumulando un total de siete victorias, la última de ellas este mismo año, con Loreen con su canción Tattoo, siendo la primera artista en ganar en dos ocasiones Eurovisión.

Tras la victoria de Loreen, comenzaron los rumores de que ABBA podría actuar en la gran final de Eurovisión, debido a que se celebrará en el 50 años de su victoria en el festival, y a que tendrá lugar una vez más en Suecia. Sin embargo, el grupo ha negado esta información.

Eurovisión 2024 tendrá lugar en alguna ciudad sueca, algo que supuso que muchos fans pensasen que el icónico grupo actuaría en la gran final justo en el año en el que se cumplen 50 años de su victoria. No obstante nada más lejos de la realidad.

Han sido los propios integrantes de ABBA los que se han encargado de desmentir este rumor y asegurar que no se van a reunir para una actuación en Eurovisión, a pesar de los rumores que desde el pasado sábado han recorrido las redes sociales.

Tales han sido los rumores, que Görel Hanser, el responsable de prensa de ABBA, ha visto necesario dar unas explicaciones públicas, concretamente a la cadena de televisión SVT, aclarando que la actuación de del grupo en Eurovisión 2024 es solo «ilusiones de los fans».

Abba said that they won’t take part in Eurovision 2024! 🇸🇪 pic.twitter.com/jWBp42qw0A

— Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 17, 2023