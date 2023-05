No pudo ser para España este sábado en Eurovisión 2023. Blanca Paloma se mantuvo durante las diez primeras posiciones hasta el televoto, quedando finalmente en el puesto 17 con su apuesta Eaea. Portugal, con diez puntos, y Letonia, con ocho, fueron los mayores apoyos en las votaciones de los jurados de la representante de España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma, cuyo EaEa no recibió ningún 12. La noche fue de Loreen, representante sueca, que arrasó con su tema Tattoo. Alemania y Reino Unido quedaron en última y penúltima posición, respectivamente, y Portugal en el puesto 23 de los 26. Loreen, nacida en Estocolmo, de origen bereber y con familia en Málaga, se ha convertido en la primera mujer en ganar el certamen en dos ocasiones, otorgándole a su país su séptimo Micrófono de Cristal, con lo que empata a Irlanda como estado con más victorias.

De los 12 países que votaron a España, Portugal fue el más generoso, con 10 puntos, seguido de Letonia, con ocho, y de Países Bajos, Azerbaiyán y Alemania, con siete. Armenia, Bélgica, Croacia y Chipre entregaron seis puntos a Blanca Paloma, Reino Unido le dio cinco, Australia, cuatro, y República Checa, Islandia, Serbia y Suiza, tres unidades cada una.

Mientras que San Marino, Estonia y Eslovenia dieron dos puntos a España, Noruega y Albania le entregaron uno cada una. En las votaciones de España, conducidas por la cantante Ruth Lorenzo, que representó a España en Eurovisión en 2014, el jurado español le dio doce puntos a Suecia, 10 a Italia, ocho a Israel, siete a Estonia, seis a Portugal, cinco a Francia, cuatro a Bélgica, tres a Armenia, dos a Noruega y uno a Finlandia.

En total, en la ronda del jurado, España sumó 95 puntos, lo que unido a los cinco del televoto, la dejaron en la posición 17 de la tabla después de haber estado durante todo el concurso por encima siempre de las diez primeras posiciones.

Suecia se ha llevado el festival, con 583 puntos, mientras que el segundo puesto ha ido a parar a Finlandia. En tercera posición, Israel, y completan el top 5 Italia y Noruega, la gran beneficiada del televoto. El farolillo rojo ha recaído en Alemania. El 67º Festival de Eurovisión ya es historia tras cuatro horas de música y actuaciones de 26 países que han empezado con Austria y han finalizado con Reino Unido.

El certamen ha incluido varias apariciones estelares: desde Catalina de Cambridge al piano hasta los artistas Joss Stone y Andrew Lloyd Weber, así como representantes ucranianos de años anteriores, y antiguos ganadores del festival. Y es que este año, Ucrania y Reino Unido han coorganizado el festival, tras ganar el primer país y no poder organizarlo por la guerra.

La invasión de Rusia en Ucrania se ha dejado sentir, debido a que en diferentes ocasiones los concursantes han mandado su apoyo a este país, aunque su situación no ha acaparado la atención dejando a la música ser la protagonista. Entre los momentos destacados del festival, ha resaltado el anuncio de la vuelta de Luxemburgo a la competición en 2024. Un país que lleva 31 años sin participar.

El espectáculo de este año comenzó con Who the Hell Is Edgar?, con Teya & Salena de Austria, que hicieron que todo el mundo cantara «Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe», en referencia al escritor estadounidense Edgar Allan Poe.

La francesa La Zarra cautivó con espectacular atuendo brillante y un increíble show de luces, la cual tardó cuatro semanas en incrustar todos los cristales en su traje. La actuación de los finlandeses Käärijä destacó por su gran producción y luces arco iris del final, que la convirtieron en una de las más llamativas de la velada.

Tvorchi, el dúo electrónico que representó a Ucrania este año, quedó sexto en la general, con su canción Heart of Steel, el cual se esforzó por recaudar fondos para los bebés nacidos prematuramente durante la guerra.

Mae Muller, de Reino Unido, terminó en el puesto 25, penúltima sólo antes de Alemania, como se ha citado anteriormente, con sólo 24 puntos por su canción I Wrote A Song. Un resultado que le supo a poco a Reino Unido, tras la gran actuación de Sam Ryder en Turín el año pasado.