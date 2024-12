El pasado miércoles 4 de diciembre, las puertas del plató de El Hormiguero se abrieron para recibir, por primera vez, a Aaron Taylor-Johnson. El actor británico visitó a Pablo Motos para presentar Kraven: the Hunter, película que se estrenará en cines el próximo 13 de diciembre. Esta historia, que está ambientada en el Universo Spider-Man de Sony, va a reflejar nada más y nada menos que el origen de uno de los villanos más conocidos de Marvel. Algo verdaderamente sorprendente. «Kraven es bastante bueno cazando pero la película trata de cómo se convierte en el malo de Marvel que todos conocemos», comenzó diciendo Aaron Taylor-Johnson, y añadió: «Es una historia dura, violenta y con mucha acción». En esta película, el británico ha trabajado con grandes nombres de la industria cinematográfica. Entre ellos se encuentra nada más y nada menos que Russell Crowe. De ahí que Pablo Motos quisiese saber cómo ha sido trabajar con él.

«Intimida bastante, es una leyenda», comenzó respondiendo Aaron Taylor-Johnson. Lejos de que todo quede ahí, quiso hacer otra confesión: «Yo le idolatraba de pequeño y ha sido un sueño poder interpretar a su hijo», reconoció. Sin duda, ha sido una de las grandes oportunidades de su trayectoria profesional y, desde luego, también una experiencia que no va a poder olvidar jamás, ni mucho menos. Poco después, haciendo especial hincapié en la figura de Kraven, el presentador de El Hormiguero no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer un planteamiento muy concreto: «Es malo, pero el espectador se pone de su parte. ¿Por qué crees que pasa esto?», preguntó a su invitado en la noche del miércoles. Fue entonces cuando el de High Wycombe trató de dar una respuesta a esa cuestión, y lo hizo en forma de reflexión: «Sus métodos conectan mucho con la gente que le está viendo», aseguró.

Acto seguido, quiso ir mucho más allá: «Pero hay un momento en el que se le va de las manos. No es una película para niños no por la acción, sino por el contexto que rodea a mi personaje», desveló. Poco después, Aaron Taylor-Johnson dio a conocer la exigente preparación a la que se enfrentó para poder meterse en la piel de Kraven: «Tuve que entrenar mucho durante meses».

Y añadió: «Creo que el secreto para interpretarle es encontrar tu bestia interior». Tras haber hablado de su faceta profesional y de ese proyecto tan sumamente espectacular que verá la luz el próximo 13 de diciembre en cines, el presentador de El Hormiguero quiso saber más detalles de la faceta personal de su invitado.

«Vives en una granja con tu familia», comenzó diciendo el valenciano. La respuesta afirmativa por parte del actor no tardó en llegar: «Sí, tengo dos cerditas, tres vacas, dos conejos y varios caballos. Compostamos todos los desechos de los animales y los utilizamos como fertilizante para los cultivos, me gusta ser lo más sostenible posible en mi modo de vida».

Orgulloso de su estilo de vida, el invitado quiso compartir muchos más detalles sobre su hogar: «Mi casa es una granja preciosa y alrededor hay bosque, ciervos, búhos… Me encanta vivir en la naturaleza». Pablo Motos, por su parte, comentó que Aaron no tenía móvil pero éste quiso corregirle: «Sí, si tengo, pero ojalá no tuviera que llevarlo. Es cierto que estuve mucho tiempo sin llevar un teléfono».