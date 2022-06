5SOS pospone varios conciertos tras el desmayo de Ashton Irwin

El grupo 5 Seconds Of Summer (5SOS) se ha visto obligado a suspender sus próximos conciertos, debido al desmayo que sufrió sobre el escenario el batería de la banda, Ashton Irwin, el pasado 26 de junio, cuando la banda se encontraba dando un concierto en Texas.

Los integrantes de la banda se encontraban presentando su nuevo disco, Take my Hand, sobre el escenario, cuando de repente vivieron un gran susto, debido a que Ashton Irwin, batería de la banda, sufrió un desmayo en el escenario.

Después de cantar la canción Lover Of Mine, el integrante del grupo comenzó a sentirse mal y tuvo que abandonar el concierto para ser trasladado al hospital rápidamente. En ese momento la preocupación invadió tanto a los fans como al grupo, que decidieron terminar el concierto.

It’s always amazing to play a massive energetic show in every environment thrown at us. Unfortunately this time my body gave out due to heat exhaustion. I was in tears in the ambulance, because I feel I’ve let many people down. I’m looking after myself and getting rest now.

— Ashton Irwin (@Ashton5SOS) June 27, 2022