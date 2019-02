Miki ('Eurovisión 2019') da un gran consejo a Brays Efe para su imitación en 'Tu cara me suena'

Brays Efe ha sido y será siempre una de las grandes sorpresas que nos ha brindado ‘Tu cara me suena’. Muchas de sus imitaciones, pase lo que pase, siempre quedarán grabadas a fuego en nuestra memoria. Nos ha hecho pasar grandísimos momentos y eso es lo más importante de todo.

Por desgracia, se quedó a las puertas de la final de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’. A pesar de todo, está confirmada su participación igual que el resto de sus compañeros que no son finalistas. Él ha tenido que elegir a quién imitaba y no ha tenido ningún tipo de duda.

Miki, representante de España en ‘Eurovisión 2019’, con ‘La Venda’. Como el ex concursante de ‘OT 2018’ se ha pasado recientemente por los estudios de Happy FM, hemos querido preguntarle sobre este hecho y, sobre todo, ¿qué consejo le daría Brays Efe para que haga la imitación perfecta?

“Ser yo mismo”, dijo entre risas. Luego, después del chiste, Miki se quiso poner algo más serio para dirigirse, personalmente, a Brays Efe. Le ha confesado que la clave para hacerlo como él en ‘La Venda’ es disfrutar como nunca de la canción y dejarse llevar en todo momento.

“Es una canción para disfrutarla. Que se mueva por todos lados”, puntualizó Miki. “Pero, por favor, que no me imite mucho con un gesto que hago todo el rato, aunque seguro que lo hará”, señaló. Es evidente que le ha gustado mucho la idea de ser imitado, puesto que no se lo esperaba para nada.

Lo que estamos seguros es que Brays Efe nos regalará una imitación sencillamente increíble. Es un gran homenaje, en un día tan importante como es la final de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’, al mundo ‘Eurovisión’. Un guiño claro a todos aquellos eurofans que adoramos el buen rollo que transmite y transmitirá siempre ‘La Venda’.