2019 será el año de VOX

El próximo 26 de mayo celebraremos elecciones al Parlamento Europeo, una cita electoral que coincidirá con los comicios municipales y autonómicos excepto en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. Ese mismo día se elegirán también a los miembros de las Juntas Generales del País Vasco, de los Consejos Insulares de Baleares y de los Cabildos Insulares canarios. Dicho esto, debemos reparar en un detalle importante: las elecciones europeas se celebran cada cinco años y las autonómicas y municipales cada cuatro, razón por la que ambas citas sólo han coincidido en dos ocasiones, la última en 1999. A menos de cinco meses de tan importante cita electoral, no tiene sentido comentar lo que predicen las encuestas porque ya demostraron en Andalucía que no saben vaticinar los resultados que obtendrá VOX ni el efecto que tendrá sobre el resto de partidos políticos. Recordemos que para la cita con las urnas del pasado 2 de diciembre, todos los sondeos predecían que el PSOE y Adelante Andalucía sumarían mayoría absoluta y que la formación de Santiago Abascal no sacaría más de 4 escaños, aunque finalmente –recordemos– irrumpió con un total de 12.

Con esas predicciones, los populares apelaban al voto útil, esa forma vergonzante con la que todos los partidos les piden a sus electores que les voten –aunque sea con la nariz tapada– en base a un falso interés general. Así es como amenazaron a quienes estaban pensando votar al partido de Abascal, acusándoles de que iban a ser ellos los culpables de que el PSOE continuara gobernando Andalucía durante una legislatura más y consiguiendo superar en longevidad a la mismísima dictadura franquista. El argumento es completamente falaz ya que traspasa al votante la responsabilidad por las consecuencias de la mala gestión de los políticos, quienes nunca deberían sufrir un voto de castigo hicieran lo que hicieran y podrían corromperse, incumplir sus promesas y defraudar a sus votantes tanto como quisieran, en aras de ese falso interés general.

Y así lo entendieron casi 400.000 andaluces que no hicieron caso ni al tramposo recurso al voto útil, ni a la escasa repercusión que se le daba a VOX en los más importantes medios de comunicación, como no fuera para mentir sobre ellos y su programa electoral tachándoles de inconstitucionales, fascistas, machistas y racistas. Pero todo eso ya no volverá a ser igual. Después de los resultados de Andalucía el argumento del voto útil se ha vuelto a favor del partido verde porque han conseguido sacar de la Junta al PSOE-A por primera vez en la historia. Y no sólo eso, además Abascal, Ortega Lara, Monasterio, Ortega Smith y el resto de miembros del partido están siendo por fin escuchados por unos medios de comunicación que, a veces con abierta animadversión, no tienen más remedio que abrirles sus micrófonos. VOX está de moda.

Así entramos en 2019, año en el que todo apunta a que los de Abascal obtendrán mejores resultados que los que consiguió Podemos en las europeas de 2014 cuando, recién creados, lograron cinco escaños y se convirtieron en la gran sorpresa de aquella jornada electoral. Y eso que los antisistema de extrema izquierda contaban con los millones de dólares que les dio el gobierno venezolano para que “en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”, según consta en los documentos firmados por el propio Hugo Chávez. El éxito de VOX será el de Abascal, un político que se ha dedicado toda su vida a la defensa de la nación española. Pero también será la victoria de todos aquellos, de izquierdas o derechas, que estamos hartos de que nos insulten, de que ofendan a nuestros símbolos y pisoteen nuestra historia y nuestra Constitución. 2019 será el año de España. ¡Feliz año a todos!