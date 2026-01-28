Rivera Reposada convierte el reposo en una experiencia única

Rivera Reposa, la nueva cerveza de Hijos de Rivera, revela su universo creativo, una propuesta que conecta 120 años de tradición cervecera con una filosofía basada en crear momentos únicos.

La nueva cerveza nace como un homenaje al legado de la familia Rivera. Su receta incorpora maltas Pilsen, y tostada, lúpulo Sladek -que le aporta delicados aromas florales y herbales, junto a notas afrutadas que dejan una agradable sensación refrescante-, toda la personalidad de la levadura de Hijos de Rivera y un largo proceso de fermentación y maduración, que aporta un postgusto largo y sabroso.

Buscando el equilibrio entre sus ingredientes y prolongando el postgusto con su cuidado proceso de elaboración, de maltosidad media y amargor moderado, Rivera Reposada es una cerveza con cuerpo y sabor, hedonista, social y disfrutona.

Una cerveza con identidad propia

Rivera Reposada parte de una premisa clara: el reposo no es inactividad, sino un estado activo que permite cargar energía y prepararse para avanzar. Porque reposar no es descansar, es prepararse para lo que venga.

Esta cerveza es un equilibrio vivo entre pausa y frenesí, entre legado y mirada contemporánea, que conecta con su proceso de elaboración reposado y con la personalidad de la marca, y que propone una nueva forma de entender el tiempo como motor de lo que está por venir.

Bajo el concepto “Reposada para lo que venga”, la campaña audiovisual de esta cerveza honesta y retadora traslada esta filosofía al lenguaje visual, con una estética detallista y una narrativa envolvente que invita al consumidor a detenerse, observar y saborear desde la consciencia. La campaña tendrá presencia en redes sociales, televisión lineal, radio, plataformas OTT y exterior.

“Rivera Reposada nace de nuestra pasión por el detalle y el cuidado en cada etapa en su elaboración. Es un reflejo de nuestra filosofía, de que saber parar es la mejor manera de avanzar. Queremos invitar a los consumidores a disfrutar de cada momento, sin perder la energía para lo que está por venir”, ha destacado Ramón de Meer, director de Marketing de Hijos de Rivera.

Con este lanzamiento, Rivera Reposada consolida un universo creativo propio que pone en valor el proceso, la artesanía y el equilibrio entre tradición y vanguardia. Una invitación a detenerse, observar y reposar, entendiendo que estar preparados para lo que venga empieza, precisamente, por saber parar.