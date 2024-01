Al rico Levante

Los que vivimos en la corte y alrededores tenemos por delante una ola de frío, que amenaza por dejarnos bajo el cero el disfrute de estos últimos días cuasifestivos, impregnados todavía de la francachela navideña en la que llevamos inmersos un mes. Quién pudiera trasladarse, físicamente y no solo con el pensamiento, a un destino más cálido. No ambicionamos grandes viajes a estas alturas, pues la cuesta de enero asoma y hay que cotizar y trabajar lo que otros no quieren o no pueden (que de todo hay). Ponemos los ojos en Levante, siempre cálido y soleado (salvo cuando toca gota fría, todo hay que decirlo). Uno mira las previsiones de la AEMET y se revela, porque en la mayoría de la comunidad valenciana y en Murcia se superarán los 15 grados, con buen solecito. Así que les proponemos una rutita por el este levantino para comer bien y desintoxicarse en torno a la buena mesa. Quién quiere un zumo de remolacha cuando puede meterse un buen homenaje y luego, los pies en el mar.

Valencia

Marina Restaurante: se encuentra ubicado dentro del complejo Marina Beach Club, uno de los puntos calientes de la ciudad en lo que a ocio se refiere. Este restaurante vive una nueva etapa de esplendor bajo la dirección del chef Quique Barella, que lidera una propuesta gastronómica de calidad y para todos los públicos, con el arroz y la cocina tradicional mediterránea como protagonistas. La cercanía al mar define la esencia del establecimiento –que también ofrece una carta de comida japonesa–, con terraza y un enorme salón circular acristalado para disfrutar de las mejores vistas de la playa de Las Arenas. La carta, basada en el producto de temporada y procedente de proveedores locales, introduce progresivamente nuevas propuestas.

El resultado en la mesa son recetas reconocibles, pero con un toque de modernidad y muy llamativas. Son imperdibles la ensaladilla, el aguachile de gamba y lubina (con jugo de lima y manzana verde), las croquetas caseras y los huevos fritos acompañados de gamba cristal, patatas paja y emulsión de marisco. También merece mención su variada oferta de pescados y carnes, pero, sin duda, el plato estrella son los arroces. El equipo de cocina cuenta con el asesoramiento del reputado maestro arrocero Juan Carlos Galvis para ofrecer al cliente la mejor versión de este plato.

Alicante

MADRE (Jávea): en el hotel Ritual de Terra Resort & Spa, en las afueras de la bonita localidad de Jávea, encontramos el restaurante MADRE de Nazario Cano. Este chef, que consiguió en su día una estrella en El Rodat (en el mismo enclave donde hoy se encuentra el espacio gastro de este hotel), saltó a la fama por hacerse con uno de los preciados macaron de la Guide Rouge en Odiseo (Murcia) apenas unos pocos meses tras su inauguración. Desvinculado ya de este proyecto, es el nuevo y flamante chef ejecutivo de la cadena hotel rea Ritual de Terra. En primavera de este año está previsto que abra su restaurante gastronómico, de nivel, en el nuevo hotel que tendrán en Moraira. De momento, podemos disfrutar de su talento en MADRE, el restaurante en el hotel de Jávea. Aquí encontramos la versión más ligera y vegetal de su universo culinario, una cocina de raíz, muy al desnudo, con gran protagonismo de la parrilla. Ahora mismo en carta figuran platos como el bonito con gambusí de Santa Pola, calabacín a la brasa y salsa thai; los buñuelos de bacalao; el foie en salazón de sardina y confitura de chirivía o el guacamole con gambitas en suquet. Hay que dejar un ratito para disfrutar del spa del enclave, pues también está abierto a personas que no sean huéspedes.

Castellón

Raúl Resino (Benicarló): rebautizado por el gran Capel como el chef pescador por su querencia por los productos oceánicos, cuenta con una amplísima carrera a sus espaldas. Desde los quince años se ha formado en espacios humildes, pero a medida que su genio y sus años aumentaban, lo hizo en grandes casas como Martín Berasategui, El Celler de Can Roca Suzaku o en Tokio (con tres estrellas michelín, bajo las órdenes de Yoshikawa Takamasa). Es un conocedor excelente de la rica despensa regional y no es raro que él mismo salga a faenar. No funciona con carta, sino que ofrece un menú gastronómico enfocado en los mejores productos del mar, en el que no faltan materias primas de proximidad. Cambia en función de las temporadas, y nunca faltan guiños a la cocina tradicional de la zona, rica en all i pebres, suquets, arrocitos y zarzuelas. Hasta el 12 de enero está cerrado por vacaciones, pero merece la pena reservar entonces.

La Tasca del Puerto (Castellón de la Plana): Me van a dejar que incluya aquí este espacio sin estrellas, pero con todo el sabor mediterráneo y auténtico que un gourmand exige. Esta marisquería está especializada en arroces, con variedades tan apetitosas como el a banda; de hecho, ganó el certamen internacional en torno a este plato hace no mucho. Nacho Boix, su chef, ha sabido crear propuestas deliciosas que atraen a muchos locales, pero también a numerosas caras conocidas, Hasta el díscolo Liam Gallagher, ex de Oasis, se ha rendido al encanto de su cocina.

Murcia

Magoga (Cartagena): además de hermosa, Murcia tiene una riqueza culinaria asombrosa. Aquí, la pareja formada por María Gómez (cocina) y Adrián Marcos (sala y bodega) ha conseguido asentar su restaurante Magoga (una estrella Michelin y dos Soles Repsol) como una de las mejores direcciones gastronómicas del país, con una propuesta personal, sensible y meditada que explora e interpreta las raíces culinarias de la región. La singularidad y la riqueza de la comarca del Campo de Cartagena (Región de Murcia) caracterizan una despensa de origen ancestral que combina la agricultura de secano de su finca familiar centenaria con carnes autóctonas (como el chato murciano o el cordero del Parque Regional de Calblanque) y con la tradición pesquera del que fue uno de los principales puertos comerciales de la Antigüedad. El menú degustación de Magoga (120 € por persona, sin bebidas; se ofrece una propuesta de maridaje por 80 € más) es una excelente forma de conocer su esencia en la primera visita.