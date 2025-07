El restaurante de La Rioja que ha conquistado a Karlos Arguiñano: «Como en el cielo»

En toda España se come de diez. Por esto no es de extrañar que hasta los propios cocineros vayan a probar restaurantes y recomienden los que les más les gusten. Tal es el caso del restaurante de La Rioja que ha conquistado a Karlos Arguiñano. No hace mucho, el cocinero en su programa, Cocina Abierta, comentó que había ido a un programa de televisión a Madrid y fue a dos restaurantes, uno al ir y otro al volver. «Y acerté en los dos». Al ir, fue al Filandón, en la zona del Monte del Pardo-Fuencarral y a pocos minutos del centro de Madrid: «Tiene un jardín amplio, muy buen servicio, son encantadores. Tienen una parrilla, con pescado, jamón, arroces… todo bueno», aseguró Arguiñano.

Al volver, también fue a comer a otro lugar. En este caso, El Alameda de Fuenmayor, cerca de Logroño, la capital. «El Alameda es uno de mis restaurantes preferidos en España», apuntó el chef. Aseguró que la cocina de Esther es una maravilla, «eres un 10 de cocinera» y «tu marido Tomás un parrillero», comenta. Arguiñano se deshace en elogios con este restaurante diciendo que se come como en el cielo, «a todos a los que he llevado a El Alameda , todos han vuelto». Así que si está recomendado por el cocinero, es un éxito seguro. En su web, aparecen diversidad de platos, donde la huerta y las carnes se mezclan para ofrecer lo mejor de esta tierra. Si estás cerca y haces parada, entonces ya sabes dónde debes ir a comer.

Este es el restaurante de La Rioja que gusta a Karlos Arguiñano

Un viaje por una chuleta

Entre sus productos preferidos, destacan que la chuleta del restaurante ha traspasado las fronteras de sus tierras. Clientes y expertos gastronómicos la han convertido en su plato estrella. «Y nos sigue fascinando que muchos amantes de la carne nos visiten desde lejos solo para probarla», comentan.

De la huerta riojana

Los productos de la huerta riojana son despensa y fuente de inspiración de muchos de los platos de la Alameda. De la Ribera del Ebro provienen todas las verduras frescas que seleccionan diariamente con exigencia, y tratan de la forma más natural posible. «El calendario de nuestra huerta y toda la verdura de temporada que trabajamos durante el año es parte importantísima de nuestro restaurante».

La parrilla

Además, la parrilla es una de sus señas de identidad. El Alameda no se entiende sin su parrilla, que desde siempre ha estado a la vista del cliente. La enseñan porque es el orgullo de la casa. «Nacimos con ella y con vocación de asador. Hoy es pilar fundamental de nuestra carta, porque no conocemos mejor forma de tratar una buena carne o un buen pescado, si se domina el arte de asar», aseguran sus dueños en su web.

Cocina tradicional y con mimo

Por estas tierras se come perfecto gracias a sus productos locales. Y esto se refleja con creces en El Alameda.

En este caso, destacan que cocinan con tradición y honestidad, «respetando por encima de todo la calidad del producto que nos llega cada día. En nuestra cocina los protagonistas absolutos son el producto y el cuidado de los tiempos».

Alameda es casa

Y así se definen en el restaurante que tanto gusta a Karlos Arguiñano y que recomienda a todos. «Con nuestros clientes compartimos conversaciones, sobremesas y nuestra particular manera de entender la gastronomía. Nuestra mayor alegría es ver cómo muchos clientes vuelven a visitarnos con sus familiares y amigos durante años», responden sus responsables.

Temporada y fuera de carta

También resaltan otros platos que debes tener en cuenta si decides ir a El Alameda. Sus fuera de carta son especiales y engloban los platos de estacionalidad. Productos excepcionales que escogen de los mejores proveedores: espárragos naturales, guisante de lágrima, trufa, alcachofa, hongos, piparras, el cardo riojano, las habitas y muchos más.

Como vemos, las parrillas, la carne y los productos locales y de la huerta son protagonistas de la carta de este restaurante que ahora está recibiendo más visitas gracias a las buenas palabras de Arguiñano al recomendarlo.

El otro restaurante que recomienda Karlos Arguiñano

El otro restaurante al que ha ido también basa su cocina en la brasa, además de los pescados frescos, las carnes de primera calidad y una carta de vinos cuidadosamente seleccionada. Es el Filandón, ubicado en la zona del Monte del Pardo-Fuencarral y a pocos minutos del centro de Madrid, que ofrece una experiencia única que trasciende lo puramente gastronómico.

Además de la calidad de su comida, es reconocido por el espacio arquitectónico. El diseño es de estilo rústico y moderno a la vez, utiliza materiales nobles como la madera, la piedra y el hierro forjado para construir un ambiente cálido.