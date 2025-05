El restaurante de Madrid que ha enamorado a Jeff Bezos: croquetas tigre, hamburguesa y tablas de quesos

El jefe de Amazon, Jeff Bezos, está de despedida de soltero, y mientras su futura mujer, Lauren Sánchez, lo celebra en Paris, el empresario ha elegido Madrid. Y lo ha hecho en diversos sitios, entre ellos el restaurante de Madrid que está de moda. En el barrio de Salamanca, el restaurante Ten con Ten, perteneciente a Grupo Paraguas, ofrece un vistoso salón y mejor cocina. Con una cliente VIP, preferentemente, tiene platos realmente sorprendentes y de calidad, como todos los restaurantes que contiene el Grupo.

En este caso, el restaurante de Madrid que ha enamorado a Jeff Brezos, Ten con Ten, se define como vibrante, cosmopolita y divertido. «Un antes y un después en Madrid. Punto de encuentro de viajeros. Un clásico siempre de moda». Engloba un universo urbano, internacional y lleno de contrastes, siendo rápidamente invadidos por el equilibrio entre la música y las silenciosas confidencias. Un escenario singular en el que recibimos una acogida de su cercano y sofisticado personal que estará pendiente del más mínimo detalle. Una nueva forma de salir y de entender la diversión en la capital en la que podrás tomarte un cóctel a cualquier hora.

Cómo es el restaurante de Madrid que ha enamorado a Jeff Brezos

Tiene de todo, una decoración para soñar, buena cocina y un espacio para la diversión donde tomarte un buen cóctel. Para comer, su cocina crea una variedad de sensaciones a través de una carta viajada en la que el falso risotto de sémola con trufa, su exquisita lasaña de alcachofas o su popular pez mantequilla son ya clásicos de Madrid que siempre están de moda.

Es el punto de partida donde ver, dejarse ver y sentirse guapo. El lugar que reúne a hedonistas, y viajeros disfrutan desde el bar pasando por el invernadero y la biblioteca, creando así, como si de un club de amigos se tratase, la esencia, el corazón y la energía del más puro Madrid del siglo XXI.

Comentarios positivos de este restaurante

Es un local ya conocido, y una apuesta segura si vas con amigos o quieres celebrar un evento. Según los comentarios de Internet, hay reseñas bastante positivas: «100 por 100 recomendable un ten con ten nunca falla para mi es una reserva segura buen ambiente buena comida y muy bien servicio me encantó! todo muy rico lo que me llamo mucha atención la lasaña de alcachofas un plato diferente y vegano», «la comida es deliciosa, servida con mucha delicadeza, la atención es de calidad y aunque el sitio estaba muy lleno, no se sentía abrumador. Para mí el mejor plato fue el calamar en su tinta y el falso rissotto aunque todo estuvo delicioso», «Restaurante espectacular donde la comida es algo diferente a lo convencional. ¿Quién come una lasaña verde intenso?.. pues.. muy rica. Ambiente reservado y agradable», «Elección segura para ir a repetir. La comida es notable, el ambiente es buena y la decoración sobresaliente. La atención del personal siempre ha sido muy buena».

Grupo Paraguas: ¿lo conoces?

El restaurante madrileño Ten con Ten pertenece a Grupo Paraguas, referente en restauración en Madrid con diversos locales.

Engloba un conjunto de restaurantes de reconocido éxito a nivel nacional, con presencia en Madrid desde 2004 y que traspasará fronteras con dos ambiciosos proyectos a finales de 2019 en Londres y Dubai. Al frente, Sandro Silva y Marta Seco, creadores y prescriptores de una nueva forma de hacer y entender la restauración en el país.

Casi 600 empleados son los que diariamente ponen en marcha el motor de los seis restaurantes que conforman el grupo, todos diferentes en concepto, estilo y personalidad pero con el mismo denominador común: provocar en el cliente una experiencia inolvidable.

El Paraguas (2004), Ten con Ten (2011), Ultramarinos Quintín (2015), Amazónico (2016), Numa Pompilio (2017), Aarde (2019) y Origen (2019) se enmarcan dentro del concepto internacionalmente conocido como fine dining, cuyo significado se traduce en: cocina de excelente calidad, altos estándares de servicio y entornos únicos en ubicaciones excepcionales.

Sigue las señas de Ten con Ten

Calle de Ayala, 6, 28001 Madrid

Teléfono: 915 759 254

[email protected]

Horario: de 13:00 a 2:00am horas

Cierre de cocina: de domingo a jueves: 00:00 am y de viernes a sábado: 01:00 am

En horario de máxima afluencia, ruegan paciencia por posible espera antes de acceder a su mesa, lamentan las molestias.

Sólo aceptan reservas para comidas y cenas, no para consumo único de copas. En este caso deberá asistir al restaurante directamente.

Las cocinas permanecerán abiertas durante todo el día.

Disponen de servicio de aparcacoches