El restaurante argentino que ha conquistado a Lamine Yamal: la mejor carne de Barcelona

Está claro que Lamine Yamal se ha convertido en el icono que todos quieren seguir. Tras su sonada fiesta de cumpleaños de su mayoría de edad, el futbolista del FC Barcelona se fue de vacaciones y hay quien lo relaciona con la cantante Nicki Nicole porque estuvo en su fiesta y los vieron juntos en un restaurante argentino que ha conquistado al jugador. De hecho, el propio Yamal subió un story con la cantante y de ahí que vinieran todos los rumores.

Nos centramos en este restaurante argentino que no solo es el favorito de Yamal sino de muchos otros jugadores del FC Barcelona. Hablamos de 9Reinas, donde la carne es un placer. Que hayan ido a este local no es casualidad, puesto que otro jugador, Javier Mascherano, entró en la propiedad del 9Reinas en su día y se convirtió en el restaurante argentino al que acudían los jugadores día sí y día también. ¡Hay si las paredes del local pudieran hablar! En todo caso, es de destacar que se trata de uno de los locales más asentados de la ciudad condal.

Este es el restaurante argentino al que fue Lamine Yamal

Tanto es así que Yamal acudió con la que se dice que es ahora su novia, Lamine Yamal. 9Reinas tiene tres restaurantes, dos en Barcelona y uno en Sant Cugat, al lado de la ciudad. Según su web, desde 2010, año de la primera apertura, han sido cada vez más exigentes con la selección de sus cortes de carne, las recetas que elaboran, el respeto por los sabores auténticos y originarios y los productos. Su objetivo está claro: «es que disfrutes del auténtico asado argentino, una tradición culinaria que se remonta a la época de los gauchos».

En el local se transmite la pasión por las carnes que se convierte en una experiencia única. «Nos enorgullece ofrecer las mejores carnes del mundo, cuidadosamente seleccionadas y preparadas con maestría en la parrilla».

Si consultas la carta, descubrirás una variedad de cortes premium que harán las delicias de los amantes de la carne: entraña, vacío, lomo bajo, tira de asado, entrecot, solomillo… Cada bocado es una celebración de sabores intensos y texturas inigualables, con el toque único de la brasa.

Es un auténtico steakhouse donde la buena carne y la parrilla los definen. El compromiso con la calidad se refleja en cada plato, fusionando la tradición argentina con la excelencia en la preparación de carnes a la parrilla.

Las carnes de alta calidad del restaurante argentino

Cuenta con las mejores carnes de Denominación de Origen, con cortes que provienen de las mejores razas, tanto nacional como internacional.

Angus (Argentina). Más de la mitad de los bovinos es de raza Angus, que se caracteriza su jugosidad y textura. Todos nuestros cortes provienen de reses de raza Angus certificada.

Black Angus. Sumérgete en la excelencia del Black Aberdeen Angus, una raza cuya adaptabilidad a temperaturas bajas se traduce en una carne con mayor infiltración de grasa, distribuida de manera uniforme. En 9Reinas, hay lo mejor de esta raza, asegurando una experiencia gastronómica única con cortes de calidad superior.

Wagyu. Su nombre original japonés significa ganado japonés. En 9Reinas la selección procede de animales con líneas genéticas directamente japonesas, definidas y con la mayor pureza posible fuera de Japón.

Nacionales. Desde La Finca de Jiménez Barbero, hay cortes nacionales, procedentes del cruce de razas autóctonas de nuestro país, además de trabajar con Angus nacional. Con un enfoque especial en terneras, y vacuno mayor y buey, cada bocado refleja la riqueza y diversidad de las razas locales. En 9Reinas, seleccionan así la mayor calidad y autenticidad de los cortes nacionales para brindarte una experiencia culinaria inigualable.

Además ofrecen los mejores cortes, desde Argentina, importamos los cinco cortes nobles: solomillo, entrecot o lomo alto, lomo bajo, picaña y cuadril. A nivel nacional hay entraña, vacío, solomillo y diferentes cortes con hueso como la tira de asado, el Tomahawk o el T-bone.

También trabajan diferentes cortes de la raza Wagyu, con la mayor pureza posible fuera de Japón, como entraña, picaña, colita de cuadril y el tan valorado entrecot.

Más allá de ricas carnes: restaurante argentino

Además hay pastas caseras, milanesas, pescados y pollo, etc. mientras que sorprende un menú degustación con Las Mejores Carnes del Mundo: compara el sabor de los cortes argentinos con deliciosas carnes de otras procedencias, selecciona 3 cortes diferentes por un precio de 84€ (aprox. 600 g. para 2 personas).

Es el restaurante perfecto para ir en grupo o en pareja. Y también se puede regalar una cena especial. ¿Cómo hacerlo? Elige en qué restaurante quieres comprar y canjear el voucher. Decide el importe y realiza la compra. Te envían el voucher regalo a tu email, para que lo entregues a la persona afortunada. Para canjearlo solo debes llamar para reservar, indicando el código que en él se detalla.