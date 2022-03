En la redacción de OKDIARIO somos mucho de pizzas, la verdad. Si hay elecciones, una última hora o un partidazo de fútbol o de tenis –como la última hazaña de Rafa Nadal ¡que nos tuvo pegados a la televisión!– pedimos siempre una pizza para poder cenar algo mientras trabajamos y, de paso, echarnos unas risas rápidas en el office.

La última vez, como no llegábamos a un acuerdo, pedimos de tres sitios diferentes para poder probar un poco de todo, aunque cada uno tenía sus favoritas: Telepizza, Domino’s Pizza y Papa John’s. Del pedido, todos teníamos claro que íbamos a pedir una de barbacoa de cada marca de pizza. Que nosotros somos muy de Giorgie Dann y su barbacoa.

Probamos las tres, y todos cogimos de las tres marcas y de todos los sabores que nos llegaron, ya que la verdad es que María la de Comercial es un hacha haciendo porciones iguales. El veredicto de todos es que finalmente nuestras favoritas fueron las de Telepizza: por la masa, que nos encantó, porque el queso se funde en la boca al venir súper calentitas y por el sabor intenso de la barbacoa.

El secreto de Telepizza

Es una de las marcas de pizzas más icónicas de nuestro país. Pionera que lleva con nosotros acompañándonos en Champions, mundiales y Copas del Rey, bodas reales o películas de amor de los domingos. Tiene más de 700 establecimientos en todo el país y 1.400 a nivel internacional.

De Telepizza pedimos su último lanzamiento. La Telepi-Top, con una estupenda salsa de tomate y queso fundido con bacon crispy –crujiente–, jugosa carne de vacuno, salsa BBQ de la casa y bordes sazonados con queso en polvo y orégano. “¿Puedo coger un trozo? En casa siempre pedimos La Barbacoa de Telepizza, ¡somos unos expertos! A ver qué tal este nuevo lanzamiento”, comentó Paula de Nacional. Nos pegamos por comerla, así de claro. La favorita, sobre todo, de Raúl y Diego, redactores de Deportes, quienes sólo con el olor sonreían. “Este aroma me alimenta”, decía uno.

La masa de Telepizza, y este juicio era generalizado tanto de redacción, comercial como eventos, es más gruesa que las demás, pero están esponjosas, y es más fácil comerlas porque no se te caen los ingredientes al coger tu porción.

La salsa de tomate nos en-can-tó porque tiene un sabor intenso y tiene orégano; y el queso aporta mucha cremosidad, “pero lo que más me gusta es que el queso haga hilos finos al morder”, decía Esther, una verdadera experta en pizzas. ¿Cómo?, le preguntamos. “Es que si viene caliente la pizza, y ésta lo está, el queso fundido se estira cuando coges la porción”, nos aclara.

La pizza de Telepizza llegó súper calentita, llegó el chico con su cartera de frío/calor y al abrirla estaba colocada e intacta, y ¡a tiempo para seguir de cerca el Manchester Vs. Atlético de Madrid! Hubo alguien que preguntó, no sé si Nacho de Deportes, desde cuándo existe en España la moda de que te lleven la pizza a domicilio, así es como nos enteramos de que Telepizza fue pionera y lleva 35 años acercándonos a nuestras casas (o trabajo) la cena hecha. Además, la marca recientemente acaba de mejorar la receta de todas sus pizzas ¡y eso se nota!

Vamos con la siguiente: Papa John’s

Papa John’s es una marca de las que menos reconocemos, de hecho, hay incluso personas que no sabían qué marca de pizza es, aunque son los menos. Esta casa estadounidense nos trajo las pizzas a tiempo y las dos cajas llevaban dentro un recipiente envasado con salsa de ajo. Ésta no triunfó demasiado porque no somos muy de ajos, a excepción de Paco que “siempre le echo, aunque no a todo el mundo le gusta”. Nos sobraron los dos recipientes porque Paco ya había cenado.

También venía un ají pepperoncini en cada una de sus pizzas. Explican que la manera de comerlo es morder un pequeño pedazo ají y luego morder la pizza. Tampoco lo comimos porque “¡pica un poco y a mí me gusta más el sabor original de las pizzas!”, decía Poli. Eso sí, a quienes les gusta el picante ¡adelante!

Bien, de Papa John’s pedimos nuestra consabida pizza con sabor a Barbacoa. Ana nos insistía en que abriéramos rápido la otra que habíamos pedido: “Abrid la de Blue Cheese & Pulled Beef que me tengo que ir corriendo y la tengo que probar, a ver cómo está, aunque a mí el queso azul…”, exclamaba mientras cogía un trozo y salía corriendo a su mesa. Con esta segunda pizza, nos arriesgamos, porque el queso azul no es un queso que guste a todo el mundo, porque no es demasiado suave y camufla el sabor de otros ingredientes.

Domino’s Pizza, las últimas pizzas que probamos

Las últimas en llegar y, por tanto, las últimas que probamos todos en fueron las de Domino’s Pizza. De la marca de pizzas nacida en Míchigan pedimos concretamente dos sabores: la Texas BBQ Crispy y la cabramelizada.

Esta segunda es la que menos gustó en general porque tenía menos ingredientes que las demás. “A mí es que me gusta que las pizzas lleven más ingredientes y esta lleva sólo dos, queso de cabra y cebolla caramelizada”, comenta Pelayo. Raquel dijo que ella no era muy fan de este tipo de queso: “Soy más de quesos con sabor, pero un pelín más suave”. “Me habéis dado un disgusto pidiendo queso de cabra, ¿eh? Voy a coger un trozo de la de barbacoa”, añadía entre risas.

La pizza con sabor barbacoa nos gustó de sabor, aunque varios redactores comentaron que quizá echaban de menos un poco más de salsa. Esther, que como hemos dicho es la experta en catas de barbacoa, decía que a ella le “mola, pero a mí me gusta más fuerte de sabor barbacoa y ¡con el bacon más tostado”.

¡Bien! Finalmente, y tras probar tooooda esta variedad de pizzas que habéis visto, en OKDIARIO hemos llegado a la conclusión de que para próximas ocasiones pediremos todas las de Telepizza porque han sido las que más nos han gustado y, por supuesto, no faltará el sabor barbacoa. ¡Adjudicado!