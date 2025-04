Parece un vulgar bizcocho, pero este postre gallego tiene un extraño ingrediente que no todo el mundo soporta

La bica mantecada es un bizcocho característico de Galicia que se distingue por su textura densa y, a la vez, esponjosa. Su origen remonta a la provincia de Orense, especialmente en localidades como Trives. A lo largo de los años ha alcanzado reconocimiento en toda la región.

Esta receta se prepara tradicionalmente en latas rectangulares y tiene un grosor apreciable, lo que la convierte en un postre contundente, ideal para compartir con tus seres queridos.

Aunque originalmente se elaboraba con masa de pan, antes de la aparición de la levadura química, la bica mantecada ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, se pueden encontrar tanto versiones tradicionales que siguen utilizando masa de pan como variantes modernas, pero siempre conservando el sabor distintivo que la ha convertido en un manjar gallego.

Éste es el ingrediente clave de la bica mantecada, un postre gallego

La particularidad de la bica mantecada gallega radica en el uso de la manteca de vaca, un ingrediente imprescindible que le da su sabor tan característico. De hecho, la palabra «mantecada» hace referencia a la presencia de una gran cantidad de manteca de vaca en la receta.

Sin embargo, en Galicia el término puede ser ambiguo, ya que se utiliza para describir tanto mantequilla como manteca de vaca cocida, dependiendo de la región. La manteca de vaca cocida se obtiene derritiendo la mantequilla para eliminar los sólidos lácteos y el agua.

El resultado es una grasa pura que mejora su conservación. Para algunas personas tiene un sabor tostado que aporta un toque distintivo al bizcocho. Para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de grasa, el sabor de la manteca cocida puede resultar intenso y poco familiar.

Ingredientes para preparar una bica mantecada

Según la receta de La Cocina de Frabisa, los ingredientes para preparar una bica mantecada son los siguientes:

4 huevos.

350 gramos de azúcar.

200 gramos de manteca de vaca.

400 gramos de harina de trigo común.

200 mililitros de nata.

12 gramos de polvo de hornear.

Azúcar común para la terminación.

Cómo preparar una bica mantecada gallega

Estos son los sencillos pasos que tienes que seguir para preparar la receta de bica mantecada:

Enciende el horno a 180º con calor arriba y abajo, colocando la rejilla en la segunda guía desde abajo. Forra el molde con papel de hornear. Derrite la manteca de vaca a baja temperatura en el microondas o déjala fuera de la nevera durante unas horas. Mezcla el azúcar con la manteca y añade los huevos uno a uno. Agrega la harina tamizada con el polvo de hornear, alternando con la nata. Vierte la mezcla en el molde, espolvorea con azúcar y hornea durante 55 minutos. Realiza la prueba del palillo para verificar que está cocido. Si el palillo sale seco, retira el plato del horno. Si no, déjalo unos minutos más. Deja enfriar el postre sobre una rejilla y, cuando esté completamente enfriado, degústalo.

El uso de la manteca de vaca cocida en la bica mantecada gallega otorga un sabor profundo y tradicional, muy apreciado por los gallegos y aquellos que están familiarizados con este tipo de repostería.

No obstante, no todos disfrutan de esta intensidad en el sabor. Algunas personas, sobre todo las que no están acostumbradas a este tipo de grasa, pueden encontrarlo demasiado fuerte o incluso algo desagradable.

Aunque existen variantes de la receta, como la bica blanca de Laza, que utiliza claras de huevo y nata, la bica mantecada sigue siendo el ejemplo más representativo de la repostería gallega.