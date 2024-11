Ni Milán ni Turín: el mejor panettone del mundo se hace en esta ciudad de España

El mejor panettone del mundo se hace en esta ciudad de España, pasando por delante de los que hacen en Milán o en Turín, en nuestro país somos expertos en este postre delicioso. Hace unos años que este dulce italiano está presente en la mayoría de las pastelerías o panaderías de nuestro país. Ha conseguido hacer lo imposible, traspasando todos los límites posibles, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después.

Somos un referente mundial en gastronomía que no solo triunfa con los platos internacionalmente más conocidos, sino que también los podemos tener mucha gracia en cocinar recetas que vienen de lejos. La llegada del panettone a las Navidades españolas es una realidad. Lo vemos como una alternativa o un postre más que se suma a los turrones y polvorones, un dulce más que se suma a una combinación de ingredientes que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Sin salir de nuestro país, nos espera el mejor panettone del mundo, un dulce que ha recibido un premio internacional por su saber hacer.

Ni Turín ni Milán

Los italianos son expertos en grandes postres, como en el caso de este panettone que puede acabar siendo el que marcará un antes y un después, de la mano de determinados momentos que serán los que nos acompañarán en estos días.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando de la mano de una serie de deliciosos dulces que podemos descubrir en este país, pero cuidado, porque en España podemos tener una firme competencia con cocineros que nada tienen que envidiarles a los de sus principales ciudades.

Ni Milán que tiene fama de disponer de grandes nombres en la cocina internacional puede rivalizar con un experto que ha sido capaz de crear un panettone que puede convertirse en uno de los mejores del mundo durante muchos años.

Nuestro país se ha alzado con un premio para el que quizás nadie estaba preparado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante, en intentar hacernos con un tipo de pieza que se convertirá en esencial. Toma nota de donde tienes que ir para descubrir este delicioso panettone, quizás lo tienes mucho más cerca de lo que parece.

El mejor panettone del mundo se hace en esta ciudad

Barcelona es la ciudad en la que se hace el mejor panettone del mundo, un buen básico que se ha convertido en el mejor aliado de una serie de detalles que pueden ser los que nos hagan tener en nuestro poder un dulce de excepción en estos días.

La copa del mundo del panettone esta vez ha recaído en una pastelería española que debes conocer. La panadería Suca’l en Barcelona, se ha llevado este prestigioso premio, de la mano de uno de sus mejores especialistas que han acabado siendo los que marcarán una diferencia significativa: «Tonatiuh Cortés, Ton, nacido en Ciudad de México en 1980 y estudioso de la flauta de pico, y ahora del fagot barroco, y que viajó a Barcelona para profundizar en la música medieval. Baila el popular porque también tocó ritmos cubanos en la orquesta de un tío. El pan es la orquesta cubana. El panettone, la música antigua. Aquí estudió el ‘ars subtilior’, un estilo de finales del siglo XIV de alta complejidad y sofisticación. Y todo esto que parece que nada tenga que ver ha sido clave para escalar la cúpula. Disciplina, estudio, concentración. Obcecación. Es feliz entre harinas y fermentaciones. Cloudstreet ocupa una panadería abierta en 1926 y que hasta hace poco tuvo en funcionamiento el horno de leña como puente entre épocas. Compraron la tahona en el 2013. En 2019 logró el premio al mejor panettone de España y en noviembre de 2021 el 8º puesto en la Coppa del Mondo Del Panettone celebrada en Lugano. En noviembre de 2024 ganó el mejor Panettone del mundo».

La filosofía de esta panadería quizás te sorprenderá y te hará descubrir otra forma de hacer las cosas: «La idea fundamental de nuestro proyecto es ofrece, Pan, Bollería y Elaboraciones de Pastelería de la más alta calidad a un precio asequible. Nos hace diferentes el cariño que ponemos en cada una de nuestras elaboraciones; no tenemos una carta extensa precisamente por este motivo, puesto que así podemos garantizar la máxima calidad en cada producto que hacemos. Queremos destacar por la calidad de nuestra materia prima: harinas ecológicas, productores locales, productos frescos y de temporada. No utilizamos aditivos químicos de ningún tipo. Nos mueve a trabajar con elaboraciones únicas en Barcelona como Pan de Muerto, Conchas, Hot Cross Buns, English Muffins, New York Sourdough y Soft Bretzels. Seguimos una elaboración completamente artesanal: Todos nuestros productos contienen demasiada madre, que aporta una conservación superior y una mayor digestibilidad. Hacemos elaborados con harinas muchas en piedra, muchas de ellas integrales, con mayor cantidad de nutrientes. Nos gusta trabajar con cereales diferentes del trigo común, como la espelta, el centeno o la espelta pequeña».