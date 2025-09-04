Hijos de Rivera destaca en World Beer Awards 2025, la Milnueve ha sido galardonada a nivel internacional en la categoría Helles Bock

Hijos de Rivera vuelve a destacar un año más en World Beer Awards 2025, uno de los certámenes cerveceros más prestigiosos a nivel mundial. En esta ocasión, la cerveza Milnueve ha obtenido un reconocimiento a nivel internacional en la categoría Helles Bock.

Además, a nivel nacional la compañía ha obtenido distinciones en cuatro de sus cervezas como las mejores de España dentro de sus respectivas categorías, consolidando así el compromiso de la compañía con la calidad, la innovación y el respeto a la tradición cervecera.

En este sentido, han sido premiadas como la mejor Bock de España, la cerveza 1906 Black Coupage, que destaca por su intensidad y complejidad, combinando notas tostadas con un elegante amargor. La 1906 Red Vintage, de estilo Doppelbock, caracterizada por su cuerpo robusto y la presencia de maltas tostadas y lúpulo Nugget, ha sido reconocida como la mejor Doppelbock del país. Por su parte, la cerveza Milnueve, de perfil suave, pero con personalidad, también ha sido seleccionada como la mejor de España en la categoría Helles Bock.

Por último, Estrella Galicia 0,0 Tostada, una lager sin alcohol con sabor tostado, cuerpo medio y gran equilibrio, ha sido galardonada como la mejor lager 0,0 de España, reafirmando el liderazgo de Hijos de Rivera en el segmento de cervezas sin alcohol.

Estos reconocimientos se suman a los obtenidos en la última edición del Finest Beer Selection, que avalan la calidad de las cervezas desarrolladas por Hijos de Rivera. “Cada premio es un reflejo del esfuerzo colectivo por ofrecer cervezas auténticas, con carácter y elaboradas con pasión. Nos sentimos orgullosos de representar a España en el escenario cervecero internacional” ha destacado Luis Romero, Marketing Manager de Cervezas de Hijos de Rivera.