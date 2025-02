La churrería favorita de Pérez-Reverte en Sevilla: «Cada vez que…»

Pérez-Reverte tiene una churrería favorita que visita en Sevilla, siendo una de las que recomienda en sus redes sociales. Este escritor no duda en dar visibilidad a esos locales de toda la vida que luchan por sobrevivir con el paso del tiempo y el aumento de los impuestos. Los churros, son uno de los básicos de nuestra cocina que no podemos dejar escapar, sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante un alimento de esos que reconforta el alma. Un desayuno, merienda o momento de desconexión que puede ser clave.

En todas las ciudades españolas, suele haber una churrería de referencia que ha acabado siendo la que se ha convertido en una auténtica necesidad. En especial si tenemos en cuenta las recetas o los trucos de esos de toda la vida que crean el mejor churro posible. Sin duda alguna, estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Una opción de lo más recomendable que será la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Si visitamos esta ciudad andaluza, Pérez-Reverte nos da con algunas recomendaciones que son fundamentales.

La churrería por excelencia de Sevilla

Las churrerías han tenido su momento de máxima expansión, aunque hoy en día están en declive. El churro no es tan popular, más allá de las zonas turísticas como lo era. En realidad, estamos ante un tipo de alimento que ha acabado siendo el que nos ha acompañado en unas jornadas en las que todo es posible y debemos apostar claramente por este elemento tradicional.

En tiempos de crisis, ha acabado siendo un buen aliado de un desayuno o merienda, de esas que impresionan y que seguramente acabará siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Tenemos por delante una serie de alimentos que recuperamos a toda velocidad, viendo quizás en ellos cierta nostalgia de un pasado glorioso.

Los días en los que los churros llegaban a casa o ese paseo triunfal por las calles de la ciudad con este elemento entre manos, se ha acabado convirtiendo en los mejores aliados de una combinación de ingredientes única. Harina, agua y azúcar, esta mezcla es casi mágica.

Bien hecha acaba dando lugar a un bocado que se elabora con un aceite de calidad bien caliente para dar lugar a ese exterior crujiente que necesitamos.

Pérez-Reverte recomienda esta churrería

Además de crear unos libros que hay que leer, la literatura de Pérez-Reverte cumple con su misión, de hacernos vivir historias, de trasladarnos a otros tiempos y de permitirnos conocer a unos personajes muy reales. Este experto de las palabras es también un buen gourmet, sabe perfectamente qué lugares tienen esa alma de sus historias, pero también ese sabor que destaca.

En las redes sociales nos ha descubierto un local que hay que tener en cuenta.

Ta y como nos dice Pérez-Reverte: «Cada vez que voy a Sevilla compro los churros del desayuno en la calentería San Pablo; y, para acompañarlos con un vaso de leche, dejo el sombrero en el café-bar Stratos (donde, por cierto, ayer había para tapear unas patatas con carne extraordinarias)».

Los churros en Sevilla se llaman calentitos de ahí, que no tengamos el nombre de churrería, aunque lleva décadas vendiendo estas delicias rebozadas en azúcar que han conquistado los paladares más exquisitos. Siendo uno de los detalles que quizás nos llame la atención del mensaje de Pérez-Reverte.

Este local que es celebre en la ciudad andaluza se presenta como: «Calentería o despacho de churros situado en el centro de Sevilla. El sitio tiene tradición ya que abrió en el año 1960. Elaboran calentitos de rueda y tienen también chocolate para acompañar. Los churros los preparan para llevar o también se pueden tomar en un bar situado justo al lado. Los calentitos los envuelven en papel. Se pueden comprar por raciones individuales. Al lado se pueden tomar con un café en un bar».

Las reseñas en Google no hacen más que reforzar este comentario del famoso escritor. Según afirman: «Tienen los mejores churros. Deliciosos. Cantidad y calidad. La señora que nos atendió fue muy amable. Puedes llevarlos al bar de al lado y tomarlos allí con café. Para repetir». o «Los mejores que me comí en Sevilla. Muy económico de precio el día antes los comí en otro sitio y me salió 5€. Lo mismo en este local 4€. Para una persona churros y chocolate, me parece súper barato y más por la buena calidad que tiene, lo mejor para una mañana fría de Sevilla. La chica que atiende muy maja. Si tuviera terraza sería el mejor lugar de Sevilla». Será cuestión de ir a probar estas delicias en primera persona, en estos días en los que apetece un buen churro con chocolate.