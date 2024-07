Cómo poder correr en los encierros de Sanfermines 2024

El 6 de julio, Pamplona da comienzo a su celebración más emblemática con el tradicional chupinazo. Este evento marca el inicio de las fiestas de San Fermín, donde uno de los momentos más esperados son los encierros de Sanfermines 2024. Más allá de la emoción y la adrenalina, estos encierros tienen un propósito: mover a los toros desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. Las calles de Pamplona están preparadas para recibir a los toros y a los corredores a las 8:00 del 7 al 14 de julio, que harán su recorrido desde la calle Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. Es importante mencionar que intentar agarrar a los toros durante los encierros puede resultar en una multa de 3.000 €. Se trata de una de las prohibiciones que deben tener en cuenta los corredores a la hora de participar en los encierros.

El recorrido comienza en los corrales situados al inicio de la Cuesta de Santo Domingo. Aquí, los corredores entonan cánticos a San Fermín mientras esperan la salida de los toros de los corralillos. Desde Santo Domingo, los toros persiguen a los corredores a través de la Plaza del Ayuntamiento. Luego, continúan por la calle Mercaderes y toman la famosa curva hacia la Calle Estafeta, el tramo más extenso del recorrido. Finalmente, los toros giran en la curva conocida como Telefónica y entran en la Plaza de Toros. Los participantes deben seguir las indicaciones de la Policía Local y evitar refugiarse en lugares peligrosos.

Encierros de Sanfermines 2024

Uno de los requisitos más claros para poder participar en los encierros de Sanfermines 2024 es la edad mínima de 18 años. Además, los corredores deben cumplir con varias condiciones adicionales. Por ejemplo, no está permitido ubicarse en zonas no acotadas por la policía. Asimismo, es crucial que los corredores no estén bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que esto podría comprometer su capacidad de reacción y aumentar el riesgo de accidentes.

También se prohíbe resguardarse en quicios de portales, rincones o ángulos muertos antes de que lleguen los toros. Por otro lado, los corredores no pueden llevar cámaras de vídeo, fotos, mochilas o paquetes durante la carrera. Además, está prohibido llamar la atención de los toros, especialmente en el ruedo de la plaza.

Otras reglas importantes incluyen no recortar, agarrar ni hostigar a los toros, ya que estas acciones pueden alterar el desarrollo de la carrera y poner en peligro a otros corredores. Además, sólo se permite correr por delante de los toros, nunca por detrás.

Finalmente, hay una restricción de horario. El acceso al recorrido se cierra media hora antes de que empiece la carrera, y los sábados y domingos a las 7:15, es decir, 45 minutos antes del inicio. En ningún caso se permite entrar antes de la hora fijada por el Ayuntamiento.

Consejos prácticos

El encierro no está destinado para cualquier persona; es fundamental estar en buena forma física para participar. Se requiere resistencia, agilidad y fuerza para enfrentar la intensidad de la carrera y la proximidad de los toros.

Llevar ropa cómoda y adecuada es esencial para participar. Es tradicional anudarse el pañuelo rojo y vestir prendas blancas. Además, se debe usar calzado cómodo que permita correr sin riesgo de resbalones.

En caso de caer durante la carrera, es crucial no intentar levantarse de inmediato. Se debe permanecer tumbado, boca abajo y sin moverse. Además, se recomienda proteger la cabeza con las manos para evitar posibles lesiones graves causadas por el paso de los toros o de otros corredores.

No es aconsejable detenerse en medio del encierro, ya que esto puede provocar caídas y accidentes entre los demás corredores. Continuar en movimiento es fundamental para mantener el flujo de la carrera y reducir el riesgo de incidentes.

Ganaderías

El domingo 7 de julio, los toros de La Palmosilla, conocidos por su fuerza y musculatura, abrirán la festividad. Esta ganadería gaditana, fundada en 1996, promete un espectáculo impresionante, como el del año pasado. El lunes 8 de julio, será el turno de Cebada Gago, famosa por su dureza y diversidad de pelajes, con toros encastados y peligrosos.

El martes 9 de julio, los toros de Victoriano del Río y Cortés tomarán las calles. Esta prestigiosa ganadería es reconocida por su volumen y bravura. El miércoles 10 de julio, Fuente Ymbro presentará sus toros elegantes y físicamente desarrollados. El jueves 11 de julio, los toros de Domingo Hernández debutarán en los encierros, destacando por sus largos pitones y variado pelaje.

El viernes 12 de julio, Jandilla y Vegahermosa regresarán con sus toros bravos y nobles. El sábado 13 de julio, José Escolar Gil traerá sus toros encastados y poderosos, conocidos por su dificultad en la lidia. Finalmente, el domingo 14 de julio, los legendarios toros de Miura cerrarán los Sanfermines 2024, famosos por su impredecible comportamiento y su imponente presencia. Estos encierros, llenos de tradición y adrenalina, aseguran una semana inolvidable en Pamplona.