Velasco: “Trabajamos para que Toledo deje de ser un satélite turístico de Madrid”

«Trabajamos para que Toledo deje de ser un satélite turístico de Madrid». Así lo ha defendido el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, durante una mesa redonda organizado por OKDIARIO bajo el título La hora de Toledo, y en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR); en la que también han participado el hostelero y empresario local, Rafael Carmena y Javier Rodríguez, guía oficial de la ciudad de Toledo.

«Toledo es una ciudad preciosa, pero tenemos que seguir trabajando para contar con una oferta y un modelo turístico de calidad que se adapte a las necesidades del viajero», ha reclamado Velasco, recordando que, en los últimos años, el gobierno del PSOE daba por hecho el turismo, «un error que tratamos de subsanar evolucionando el modelo hacia uno en el que prime la calidad y la sostenibilidad».

«Para convertirnos en un referente, tenemos que pensar en los servicios que queremos ofrecer, aumentar la oferta cultural para que la gente pernocte o mejorar los accesos a la ciudad, al tiempo que trabajamos por desestacionalizar el turismo», ha señalado el concejal como los principales retos a cumplir por la administración actual.

Retos que considera esenciales para aspirar a que Madrid comience a visitarse desde Toledo, y no al revés. «Madrid hace que lleguen más turistas a nuestra ciudad, y eso es algo indiscutible, pero tenemos que conseguir ser un destino independiente del paquete turístico prefabricado Madrid-Toledo-Segovia».

Un nuevo modelo turístico para Toledo

El cambio del modelo turístico viene ligado a la evolución del tipo de turista que visita la ciudad. «Un turista que viaja en familia y que, a menudo, ha visitado la ciudad con anterioridad, pero también un turista improvisado que se organiza por su cuenta y que decide quedarse más tiempo en Toledo al descubrir la ciudad», asegura Rafael Carmena, dueño de un hotel situado en el casco histórico.

En este sentido, el empresario ha incidido en la importancia del turismo nacional, base del turismo anual, y destaca además un nuevo tipo de turismo que está despuntando en Toledo, el llamado Turismo Naranja, interesado en huir de los lugares turísticos habituales y preocupados por vivir una experiencia 100% local: «el turista ahora quiere saber dónde nos tomamos la tapa y la cerveza los de Toledo, y nosotros como locales debemos ejercer como perfectos anfitriones de nuestra ciudad».

La promoción turística, una asignatura pendiente

Las redes sociales han cambiado totalmente la manera en la que nos informamos y en la que consumimos, algo que ha querido recordar durante su intervención, Javier Rodríguez, conocedor como guía local de la ciudad, de los mayores -y mejor escondidos- tesoros del Toledo turístico.

«Nuestra ciudad se vende sola gracias a su historia, su Patrimonio y su magnífico enclave, lo que no quiere decir que no haya que hacer muchísimo trabajo para mantenerse ahí», ha defendido Rodríguez, al tiempo que ha reclamado un aumento de la promoción turística de la ciudad «para que los visitantes vengan directamente a Toledo y no lo consideren una extensión de Madrid».

«Tenemos que cambiar la percepción del turista, estudiarlo, saber lo que les gusta y aprovechar la cercanía de un tipo de turismo que sólo ofrecemos aquí», ha concluido.