Unai Simón atendió a los medios de comunicación tras recibir el trofeo a mejor jugador de los cuartos de final de la Eurocopa. El portero del Athletic fue clave en la clasificación para semifinales de España parando dos penaltis en la tanda. Tras una semana complicada, después de su fallo ante Croacia, el fútbol le ha dado la oportunidad de resarcirse.

Sensación

“Es una sensación de euforia y de rabia, pero por el trabajo de todo el equipo. Los penaltis son una lotería y la moneda cayó de nuestro lado”.

Palabras de Luis Enrique

“Es el momento de la euforia. No voy a decir lo que me ha dicho Luis Enrique, pero tiene parte de culpa de que tengamos esta victoria. Él también nos ha hecho ganar esa tanda de penaltis”.

Hermanamiento con De Gea

“Por experiencia siempre se pasa peor desde la grada. Tanto De Gea como Rober me desearon mucha suerte y me pidieron que estuviese tranquilo. Sommer también ha hecho un partidazo. Esto demuestra el grupo que formamos y si estamos en semifinales es gracias a ello y no a las individualidades”.

Preparación

“Todos los porteros analizamos a los jugadores y viceversa. Durante el día de hoy había visto los penaltis que había recopilado el entrenador de porteros. Luego te lo pueden cambiar, como pasó en el primero. Hay que tener un poco de suerte, pero el fútbol fue justo en este caso”.

Ensayo de los penaltis

“Sabíamos que en esta competición teníamos cuatro partidos que pueden ir a la tanda. Sabemos lo determinantes que son. Después de 120 minutos, el cansancio y tu actitud en ese momento no se entrena, eso forma parte del don que tiene cada uno. Con lo que habíamos entrenado seguro que ha ayudado, pero es muy difícil hacerlo cien por cien real”.