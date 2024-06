Silvinho: «España es muy fuerte y nunca había visto a una Selección tan rápida»

Silvinho acudió a rueda de prensa tras la derrota de Albania frente a España en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania. Este resultado deja a los balcánicos eliminados, ya que han conseguido un sólo punto en tres partidos y son últimos de un grupo que ha ganado la selección española con Croacia segunda e Italia tercera.

Silvinho fue muy claro nada más empezar hablando de lo hecho con Albania y el poderío de España: «Estoy orgulloso de este país. Se han movilizado mucho. Es la primera vez que un seleccionador vive en Tirana, descubrimos buenos jugadores y la gente pensaba que nos iban a pintar la cara, pero los jugadores creyeron. Competimos contra tres selecciones que pueden llegar muy lejos. De hecho, España es muy fuerte. Yo no había visto una selección española tan rápida. Tienen mucha calidad y se defiende muy bien. Cuando les estudias no sabes por donde entrarles. Es un equipazo y es una candidata».

«Albania vio a jugadores muy buenos. Yo no dormí, perdí muchas noches de sueño, pero mereció la pena. Hemos competido. No les puedo decir nada a ellos. El país estará muy orgulloso de todo lo que están haciendo. Esto es un nivel muy alto. Hay que seguir trabajando. Ahora, nos tocará descansar en Oporto. Yo represento a un país y no nos pueden pintar la cara», comentó.

Sobre la opción de estar en el Mundial de 2026, dejó claro que «es el objetivo». «Hay madera. No va a ser fácil porque todos quieren crecer, pero hay que intentarlo. La Federación lo va a hacer».

«No cambio nada. La experiencia que nos quedamos es para siempre. No había presión. Mis jugadores lo dejaron todo y de esto se van a acordar toda la vida. Lo que nos pasó aquí es oro. Han respondido muy bien, no nos pintaron la cara y les dejé claro que tenían que correr», explicó al ser cuestionado si habría preferido un grupo más flojo.

«Nuestros aficionados nos apoyan muchísimo. Es un placer caminar por Tirana. Paseamos por allí y todo el mundo está muy orgulloso del trabajo. Ver a Albania dar la cara no es fácil y es bonito. Trabajé en club y en nacional, pero es diferente. Llevas a un país encima. Por eso no es fácil»