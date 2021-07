Pedri González atendió a los medios de comunicación en la previa de las semifinales de la Eurocopa que enfrentará a España e Italia en Wembley. El canario se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para Luis Enrique en este torneo. El jugador del Barcelona, que es titular indiscutible, reconoció que «no es la España de Pedri”, sino que es «un gran equipo».

La España de Pedri

“No somos la España de Pedri, somos un gran equipo”.

Vértigo

“Sólo tengo ganas de saber si puedo jugar y hacerlo lo mejor posible”.

Carga de partidos

“Yo siempre he dicho que lo que me gusta es jugar al fútbol. Son muchos partidos, pero a mí lo que me gusta es jugar”.

Tiro a puerta

“Siempre he dicho que tengo que mejorar. Es una de las cosas que tengo en cuenta”.

Forma física

“Claro que los días de después del partido estoy cansado, pero intento descansar tras cada encuentro. Si es verdad que siempre intento correr para mí y para los compañeros”.

Físico

“El fútbol moderno se está volviendo mucho más físico y sólo con la calidad no te llega. Hay que prepararse muy bien”.

Centro del campo

“Los dos equipos tienen mucha calidad en el centro del campo y se lo va a llevar el que tenga menos errores”.

Referentes

“Yo miro a todos los jugadores y los que se asemejan a mi estilo intento verlos. Intento ver todos”.

Thiago

“Es un espectáculo verlo jugar y entrenar con él. Tengo muchos compañeros que son un espectáculo”.

Nervios

“Al principio me quedaría con el primer partido en Las Palmas, que tuve nervios. Empecé dubitativo, pero al recibir el cariño de la afición me solté”.

Importante

“Me siento como uno más. Lo importante es el equipo. Todos somos muy importantes. No me siento por encima del resto”.