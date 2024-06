Le Normand: «Sería muy bonito jugar contra Francia en semifinales»

Robin Le Normand fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro de octavos de final que medirá a España y Georgia en Colonia. El central de la Real Sociedad, por el momento, ya que está cerca de irse al Atlético de Madrid, será titular en el centro de la defensa.

«No hacemos caso a lo que se dice fuera. Antes de la Eurocopa nadie confiaba en nosotros. Ahora decís que sí. Hay que tener la cabeza fría, siendo muy humildes. Hay que trabajar para darlo todo en el campo. He tenido la suerte de ganar un título y una Eurocopa. Sólo puedo seguir trabajando para crecer y devolver esa confianza», comenzó el central al ser preguntado sobre el favoritismo de España frente a Georgia. Sobre jugar contra Francia en semifinales, fue claro: «Ojalá lleguemos. Sería muy bonito, pero antes de pensar en eso hay que ganar a Georgia».

«No voy a olvidar mi pasado, pero está claro que llevo nueve años en España, me han hecho futbolista, he cumplido sueños y, sobre todo, he crecido como persona. Cuando te llama la Federación y el seleccionador es muy importante», comentó Le Normand.

También puso en valor lo que se hace en Zubieta y en la Real Sociedad. Además, valoró a la defensa: «No es sólo la defensa, es todo el grupo. Si la gente de adelante no tiene compromiso, encajas goles, pero eso habla muy bien de nuestro grupo y del compromiso mostrado ante ahora».

Sobre como se comunica con Laporte, fue claro: «En el campo siempre hablamos en español y en la concentración algún día, pero muy pocas veces. Yo me siento cómodo hablando en español». También, habló como se compenetra con Aymeric: «Tengo la misma conexión con él que con Nacho y Vivian. Hay que seguir siendo así, porque ayuda al grupo».

Sobre el 1-7 en Tiflis, fue claro: «Lo hicimos casi perfecto, pero hay que tener la cabeza fría. Mañana es un partido diferente, es una Eurocopa, un octavo de final y será un partido duro. Vamos con mucha confianza, pero también con los pies en el suelo. Será duro».

También habló de Kvaratskhelia: «Tienen mucha confianza y una muy buena opinión de sus compañeros. Eso está muy bien». Sobre estar apercibido, explicó lo siguiente: «Yo sólo veo este partido. Ya veremos lo que sucede. Si veo amarilla, pues será así. Tenemos un grupo muy completo. En el partido contra Albania se vio que se hicieron cambios y el equipo respondió igual».