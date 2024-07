Álvaro Morata vivió una escena surrealista una vez acabó el partido entre España y Francia en la Eurocopa. En plena celebración por el pase a la final del torneo, un miembro de seguridad del estadio Allianz Arena de Múnich arrolló al capitán de España tras un resbalón. Y le pudo provocar una grave lesión. Tras ese momento, Morata comenzó a cojear y habrá que esperar a las pruebas físicas para saber si de verdad tiene algún tipo de molestia física que le pueda impedir estar en la final del domingo.

Tras eliminar a Francia en semifinales por 2-1 en Múnich, los jugadores de España celebraron a lo grande -como no podía ser de otra forma- el pase a la final que se jugará el próximo domingo en Berlín. Lo hicieron también con la afición, con los miles de españoles que viajaron hasta Múnich para disfrutar de este éxito en la Eurocopa de España, cuyo capitán es Álvaro Morata.

En ese momento, y mientras estaban en grupo los jugadores españoles, varios aficionados de la grada saltaron al campo. Los miembros de seguridad saltaron para detener a estos hinchas y como suele ser habitual fueron con todo para aplacar a los aficionados. Sin embargo, uno de estos trabajadores de seguridad tuvo la mala suerte de resbalarse cuando llegó a la altura de Álvaro Morata. Y eso provocó que le hiciera un entradón al capitán de la selección española.

Tras esa ‘falta’, a Morata se le vio cojeando, provocando una alarma física en la selección española. Habrá que esperar para saber si este surrealista momento, en el que Álvaro se pudo torcer el tobillo, es grave. Es por ahora el mayor problema que tiene la selección, que se encuentra con que su propia

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. 🤦‍♂️ #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h

