Manolo el del Bombo no se perderá la final y estará en el Olímpico de Berlín

El histórico Manolo el del Bombo, aficionado por excelencia de la selección española, estará en el Estadio Olímpico de Berlín y no se perderá la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. A sus 75 años, el de Ciudad Real podrá ver desde las gradas como los de Luis de la Fuente intentar conseguir el cuarto trofeo de nuestro país en Europa. Tras las logradas en 1964 (Madrid), 2008 (Viena) y 2012 (Kiev), todos los españoles quieren que la capital de Alemania sea el escenario de la cuarta.

Uno de ellos es Manolo el del Bombo, que no fue invitado al Mundial de Qatar y que por problemas de salud no había podido asistir a ninguno de los seis partidos anteriores de España en esta Eurocopa. Gracias a la Real Federación Española de Fútbol, el aficionado tendrá la oportunidad de viajar el mismo domingo, día de la final, hacia Berlín en el avión de los familiares de los futbolistas.

Manolo el del Bombo ha estado en todas las citas más importantes de la selección española. Incluso el periódico británico The Guardian le llegó a denominar «el hincha más famoso de España» e incluso se le consideró el más popular «del planeta». Nacido en San Carlos del Valle, el aficionado nunca ha fallado al combinado de nuestro país y sus golpes a su tambor han resonado alrededor de todo el mundo y por supuesto en todos los campos españoles.

Recientemente, hizo un llamamiento a la RFEF para poder estar en el feudo berlinés para la final: «Espero que la Federación se entere y que me llamen para ir viernes o sábado. Estoy aquí en el pueblo (Moncófar) y no puedo ir. He estado en siete Eurocopas y en 10 Mundiales. Espero que se enteren y me llamen para poder ir el sábado con las familias de los jugadores, como ya he hecho otras veces».

Manolo el del Bombo y las entradas para la final

Finalmente, la Federación ha hecho realidad su deseo y Manolo el del Bombo será uno de los 10.000 españoles que se estipula que estarán en las gradas del Olímpico. En cambio, serán 50.000 los ingleses que copen los asientos del estadio tras un indignante reparto de entradas por parte de la organización de la Eurocopa.