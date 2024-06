Laporte responde a las críticas: «Es un orgullo representar a España»

Aymeric Laporte atendió a los medios de comunicación en sala de prensa a dos días de jugar el duelo contra Albania. Un partido a priori intrascendente, ya que la selección española está clasificada como primera de grupo para los octavos de final, pero este duelo servirá para dar minutos a los menos habituales. El central será titular, ya que Nacho sigue con molestias y está descartado para este encuentro.

Laporte comenzó hablando de cómo está: «Se ha especulado mucho. No había tanta información para especular sobre mi estado de forma. Estoy muy tranquilo. Cuando se me dijo de llegar me preparé por mi cuenta en todo momento y estaba listo». «He jugado los 90 minutos contra Italia y me siento bien», añadió.

Sobre la Eurocopa y la adaptación, fue claro: «Cada campeonato tiene su nivel. Me he seguido preparando para este torneo y es lo que he hecho. Ahora estoy en buenas condiciones para competir».

Laporte también habló de lo que significa para él estar con España: «Antes de irme a Arabia lo hablé con Luis de la Fuente. La selección española es lo más importante de mi carrera y donde más he disfrutado. Es un orgullo representar a España, me siento muy orgulloso y espero que siga siendo así».

También habló del estilo de España: «Tenemos un equipazo. Los dos primeros partidos de esta Eurocopa nos ha tocado contra equipos muy fuertes. Hemos demostrado que estamos preparados. Veo al equipo preparado para ganar la Eurocopa. Todos los equipos se juegan por detalles y cada día se está viendo. Espero que seamos mejores que todos y que logremos un éxito en esta competición».

Laporte habló del físico del equipo: «Es nuestro ADN. No somos un equipo de esperar y sí de presionar. Así lo intentamos hacer». También habló de las palabras de Guillermo Bárcenas: «Al final a todos los futbolistas nos pasa que nos critican. Lo que sí pedimos es que no se siga difamando, ya que nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a las familias. No es necesario intentar desestabilizar cuando todos tenemos la misma

«Le agradezco muchísimo el detalle que tuvo el otro día. Eso demuestra que estamos muy unidos y muy juntos. Tratamos en el sentido correcto para conseguir grandes cosas», comentó sobre las palabras de Luis de la Fuente, que no dudó en defenderle.

«No tengo que desmentir cosas que no son verdad. Estoy aquí para jugar y para recuperarme de lo que tenía. Me ha llegado a molestar mucho, pero me tomé un respiro y dije: ‘¿Tan mal estoy haciendo las cosas para que me critique? No era en contra mí, era en contra de lo que engloba el fútbol y de sus intereses personales. También se lo expliqué a mi entorno».

Habló sobre la liga Saudí y los perjuicios que puede haber: «Es una realidad. La gente hace perjuicios sobre este campeonato. Es muy reciente y a nivel de marketing va evolucionando poco a poco. El mejor jugador de Francia ha sido Kanté dos veces seguidas, lo que demuestra algo».

Por último, habló de su futuro: «Tengo un contrato, tengo obligaciones con mi club y no puedo decir mucho más sobre eso».