Indignación en Alemania: ingleses hacen un cántico que se burla de las víctimas de la II Guerra Mundial

No es la primera vez que aficionados ingleses entonan este cántico, pero no deja de despertar una gran indignación en Alemania escucharlo como así ha vuelto a pasar esta vez. «Ten German bombers (diez bombaderos alemanes)», esa es la canción que aficionados de la selección inglesa entornaron en las calles alemanas antes de enfrentarse a Serbia este domingo en la previa de su debut en la Eurocopa 2024.

Varios vídeos pululan ya por las diferentes redes sociales donde la información va a la velocidad de la luz, se propaga rápido y se viraliza aún con más celeridad que en el pasado. Así ha sucedido con un grupo de aficionados ingleses que han sido filmados en las calles de Dusseldorf cantando la canción bautizada como «10 bombarderos alemanes», en la que se hace referencia a las múltiples bajas germanas durante la guerra y que es entonada con la misma melodía de célebre canción Sweet Caroline de Neil Diamond.

El vídeo fue grabado el pasado viernes en Dusseldorf en el exterior de un restaurante mexicano con varios aficionados de la selección de Inglaterra que portaba cervezas y una bandera del país británico.

La canción ya ha resonado en otros momentos durante las últimas semanas, por ejemplo en uno de los amistosos previos de Inglaterra, el disputado a principios de mes ante Bosnia y Herzegovina, hace dos lunes, y se teme por parte de las autoridades de que sea una tónica habitual durante esta Eurocopa 2024 en Alemania, con toda la problemática que ésta puede provocar en cuanto a posibles altercados.

«¡No seas idiota!», ese es el claro mensaje que transmiten desde las autoridades. Es el jefe de policía Peter Both el que transmite esta idea hacia los aficionados ingleses, según The Telegraph, que prevé que si cantan la canción no podrán frenarlos. «En Alemania no está penado. Espero que todos los demás aficionados pacíficos y respetuosos de la ley les digan: ‘Basta’», asegura, y añade: «Lo sé, y toda la gente en Alemania lo sabe, que existe una rivalidad deportiva duradera entre Inglaterra y Alemania. Pero es importante para mí decir que es sólo deportivo. Nuestros países han sido y siguen siendo aliados durante más de siete décadas».

El mismo ha recordado que cualquier referencia nazi, como puede ser el saludo con la mano alzada y firme, es penado en Alemania y podrían darse arrestos: «Si hablamos de hacer el saludo hitleriano, es absolutamente insoportable e intolerable. Tenemos que decirles que en Alemania es punible y criminal».

Esto también pasó en la Eurocopa de 2020, cuando los aficionados ingleses ya entonaron esta canción y fueron un paso más allá, ya que llevaron consigo réplicas de aeromodelismo de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Este es solo un episodio más de la rivalidad que persiste y existe entre ambas aficiones y países, que a veces trasciende con demasiado mal gusto de lo deportivo y se intenta faltar usando cualquier arma contra el rival, aunque sea a costa de las víctimas de la sangrienta guerra que protagonizaron entre 1939 y 1945.