De la Fuente: «Es totalmente injusto el tratamiento que recibe Morata»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Eurocopa que enfrentará a España contra Francia en Múnich. Tras hacer historia eliminando a Alemania en Stuttgart, siendo esta la primera vez que la selección española ganaba a la anfitriona en una fase final de la Eurocopa. Ahora, buscarán vencer a la subcampeona del mundo para alcanzar la final que se celebrará en Berlín el 14 de julio.

«Es una oportunidad fantástica que nos la hemos ganado con mucho trabajo. Hay mucha igualdad y veremos que pasa. Son partidos de detalles. Intentaremos ser nosotros mismos con todas las fortalezas que tenemos», comenzó el seleccionador español.

Sobre la idea de juego, fue claro: «Lo que intentas es plantear partidos que te ayuden a ganar. Somos un equipo muy vistoso, pero el objetivo es ese. Hay que ser prácticos, porque es lo que se valora luego. Intentamos llegar por un camino, que valoraremos, pero ahora lo importante es la victoria». Además, habló del supuesto aburrimiento que transmite Francia: «Yo valoro el potencial de un equipo. Lo de aburrirse o no, cada uno se aburre o divierte con lo que quiere. A mí Francia no me aburre nunca».

«Estamos recuperando bien, son pocos días, viajes y estrés, pero es lo que hay. Los futbolistas tienen unas costumbres que les ayuda a recuperar antes. Vamos a ver como estamos mañana. La motivación que uno tiene te permite superarlo todo. Con el paso del partido se verá como estamos, aunque creo que estamos listos. Francia me parece muy fuerte», aseguró.

«Para mí mis futbolistas son los mejores», respondió al ser preguntado si se queda con Mbappé o Nico Williams. El seleccionador español se decanta por el jugador del Athletic.

Sobre como parar a Mbappé, fue claro: «Son imprevisibles. Nunca sabes cuando aparecen. Su nivel al 50% puede ser el 100% de otros. Es un genio, como otros jugadores de Francia. Trataremos de minimizar sus condiciones. Estamos preparados y tenemos herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores. Tengo una fe ciega en España. Estamos preparados para ganar un partido muy complicado».

De la Fuente también habló de las palabras de Morata: «Estamos de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella y a nuestro capitán. Me posiciono a favor de Morata como futbolista y como persona».

Sobre las palabras de Rabiot acerca de Lamine Yamal, el seleccionador explicó que es «una parte del juego». «Es muy complejo y cada uno utiliza sus herramientas. Lamine tiene que seguir siendo él y debe entender que esto es así. La ventaja es que este tipo de futbolistas rápidamente se dan cuenta de que cuanto más le conozcan, menos concesiones le van a hacer. Si alguno pasa la línea roja deberá aparecer el árbitro».