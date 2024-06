Fermín López estará en la lista de Santi Denia y doblará Eurocopa y Juegos

Fermín López doblará y disputará los Juegos Olímpicos en París tras haber jugado la Eurocopa con España en Alemania. Santi Denia dará la lista este próximo miércoles, día 26 de junio, y el mediocentro del Barcelona estará incluido. También irán jugadores como Pau Cubarsí, Eric García, Sergio Gómez o Abel Ruiz. La selección española disputará los Juegos entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

En la mañana de este próximo miércoles 26 de junio, la selección española anunciará la lista para los Juegos Olímpicos. A París viajarán 18 jugadores, pero en esta lista se anunciarán 22 nombres para realizar y preparar la concentración previa, que comienza el 1 de julio. La lista definitiva de 18 podría anunciarse una semana después de arrancar los entrenamientos.

Tras anunciar la lista, Santi Denia comparecerá en rueda de prensa y explicará las sorpresas que haya, que las habrá, las novedades y las principales ausencias, como la de Lamine Yamal, que no doblará Eurocopa y Juegos Olímpicos. De hecho, el único jugador que parece seguro que puede doblar torneo es Fermín López.

«Veremos que pasa. Obviamente me gustaría estar en la lista. No se puede rechazar representar a mi país. Es un sueño también por cumplir. Obviamente tengo ganas, pero no se sabe», declaró Fermín López en la zona mixta de Düsseldorf tras debutar en una Eurocopa. Sus palabras son claras respecto a la lista de este miércoles.

Una lista llena de talentos

También Álex Baena tiene opciones de doblar torneo e incluso Ferran Torres podría ir. El jugador del Barcelona se quedó sin ir a los Juegos de Tokyo porque el Manchester City, su club en ese momento, no le dejaba. Santi Denia ha recalcado en varias ocasiones que los «jugadores de la generación del 2000 deberían ocupar las tres plazas de mayores de 23 años», ya que ellos clasificaron a esta selección a los Juegos. Ferran entraría en esa horquilla.

Para los mayores de 23 años hay dos nombres sobre la mesa que son claros para esta lista. Uno es Sergio Gómez y el otro Abel Ruiz. Los dos estarán con Santi Denia, ya que han recorrido junto a él todo el camino en categorías inferiores para llegar hasta aquí. El tercero estará entre nombres como el de Ferran, Riquelme, Sancet… Dependerá de las necesidades del seleccionador.

En los anteriores Juegos Olímpicos en Tokyo, con Luis de la Fuente como seleccionador, los tres jugadores mayores de 23 años fueron Marco Asensio, Dani Ceballos y Mikel Merino. El torneo en París comienza el 26 de julio y termina el 11 de agosto.

Otros nombres que estarán seguro en la lista de Santi Denia de este miércoles son los de Pau Cubarsí, que se quedó sin Eurocopa para ir a los Juegos, tras hacer una gran temporada con el primer equipo del Barcelona y haber debutado ya con la absoluta a sus 17 años, y Eric García. También nombres como Samu Omorodion o Mosquera tienen muchas opciones de estar en París.

En portería tienen muchas opciones guardametas como Arnau Tenas y Pablo Cuñat. En defensa ocurre lo mismo con Arnau Martínez, Miguel Gutiérrez o Dean Huijsen. En el centro del campo Moleiro, Barrios, Turrientes o Veiga. Y en la delantera, Marc Guiu estaba en la prelista y sería el gran bombazo de la lista de Santi Denia.

España debutará contra Uzbekistán

El 17 de julio la expedición española viajará a Burdeos para disputar, el día 18, un partido de preparación frente al equipo olímpico de Estados Unidos. Al día siguiente viajará a París, escenario del primer encuentro de la Selección Olímpica española.

El 24 de julio España jugará su primer partido en el Torneo Olímpico masculino de Fútbol frente a Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Después se trasladará a Burdeos, sede de sus dos siguientes encuentros en la fase de grupos: el día 27 de julio ante República Dominicana y el 30 de julio frente a Egipto. Los tres partidos se disputan a las 15.00 horas.